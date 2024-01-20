 肖尔茨警告：极右翼正在侵蚀德国民主 | 德国新闻 | DW | 20.01.2024

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德国新闻

肖尔茨警告：极右翼正在侵蚀德国民主

越来越多德国人走上街头，抗议右翼极端主义和德国选项党。德国总理肖尔茨对此表示支持，称「极端右翼分子正在攻击我们的民主」。他也向所有有移民背景的人保证：「你们是我们的一份子！德国需要你们！」

德国总理肖尔茨出席了一场在波茨坦举行的反右翼示威

德国总理肖尔茨出席了一场在波茨坦举行的反右翼示威

（德国之声中文网）德国总理肖尔茨呼吁人们捍卫德国的国家和民主，挺身反对极右势力。肖尔茨周五在视频播客《Kanzler kompakt》中表示：「我要明确且严厉地指出：极端右翼分子正在攻击我们的民主。他们想破坏我们的团结。」他所指的是调查网络Correctiv所报道的去年11月25日右翼极端分子在波茨坦一栋别墅中举行的秘密会议。

「如果有什么是绝对不能在德国再占有一席之地的，那就是国家社会主义者的民族种族意识形态。」肖尔茨如是说。他指出，极端分子令人厌恶的移民计划针对的是所有人，因此所有人都应该采取清楚明确的立场，支持一个具有凝聚力、包容力和民主的德国。

极右翼分子讨论「再移民」

奥地利极右派「认同运动」的前领导人塞尔纳（Martin Sellner）去年在波茨坦会议上谈论了「再移民」（Remigration）。极右翼人士使用这个词汇时，通常是指要求大量外国人离开其国家，甚至不排除通过强制手段。

极右翼政党德国选项党（AfD）的多名政治家也参与了该场活动，与会的还包括极端保守的基民盟附属组织「价值联盟」的几名成员。

「再移民」被评为德国2023年年度恶词。有关11月波茨坦集会的报道在德国引发了反右翼极端主义示威浪潮。

德国民众在科隆举行的反极右翼示威活动

德国民众在科隆举行的反极右翼示威活动

肖尔茨明确赞扬了一个多星期以来在德国许多城市发生的示威活动。他本人也参加了一次在波茨坦举行的示威集会。「我们国家目前所经历的一切确实关系到所有人，关乎我们每一个人。」

这位德国总理表示，极右翼分子在波茨坦讨论如何将数百万人赶出德国。「这种想法令人不寒而栗。」肖尔茨说，这种「邪恶的计划」甚至令一些移民怀疑他们在德国是否还有未来，这样的情形是「可怕的」。

德国总理赞扬移民的贡献

肖尔茨向在德国所有有移民背景的人保证：「你们是我们的一份子！我们的国家需要你们！」肖尔茨说，这也是德国新国籍法要传达的信息。该法于本周五在联邦议院获得通过。

更多阅读：德国修改国籍法 缩短入籍所需年限

肖尔茨说：「我相信，这种既是德国人又是意大利人、或既是德国人又是土耳其人的感觉，是我国许多公民的日常现实。承认这一点是一种尊重。」他表示：「你们为德国的繁荣作出贡献。我们的国家对你们充满着无尽感激。因此，我们要在入籍程序中正视你们的贡献。」

与此同时，肖尔茨也强调必须遏制涌入德国的非常规移民。「我们必须以非常务实的方式更好地管理移民，最重要的是，没有仇恨或偏见。」

（德新社、天主教通讯社、路透社、法新社、bundeskanzler.de）

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