肖尔茨警告伊朗不要“加剧紧张局势” 伊朗官媒淡化袭击的严重性

德国总理肖尔茨呼吁伊朗避免采取加剧紧张局势的行动，俄罗斯则警告可能出现“爆炸性升级”。熟悉当地语言的德国之声记者索尔坦扎德（Amir Soltanazadeh）分享了伊朗舆论对这场空袭的反应，发现官媒尽可能淡化其严重性。

（德国之声中文网）在以色列对伊朗军事目标的夜间袭击之后，德国总理肖尔茨当日（10月26日）呼吁伊朗避免采取加剧紧张局势的行动。

肖尔茨在社交媒体平台X上表示："我对伊朗的态度非常明确：不能进行再继续大规模升级的反应。现在必须结束。这将为中东地区的和平发展提供机会。"

肖尔茨还表示，以色列今日通报德国，他们已“对伊朗的军事设施进行了精确打击，以回应伊朗近期对以色列的大规模火箭袭击”，并称"采取了措施以将人员伤亡降至最低。"

他同时呼吁在加沙地区达成停火协议，并释放仍在加沙被扣押的以色列人质。他还呼吁在黎巴嫩达成停火协议。

肖尔茨指出："我们期望真主党撤退到利塔尼河以北，这样才能让这里的和平发展成为可能。"

以色列多次呼吁真主党撤退到利塔尼河以北。利塔尼河该河位于边境北部约30公里处，是黎巴嫩南部的重要水源，对该国至关重要。

俄罗斯警告可能出现"爆炸性升级"

俄罗斯警告称，以色列和伊朗之间的敌对行动可能会在以色列对伊朗军事目标的夜间袭击后出现"爆炸性升级"。

俄罗斯外交部发言人扎哈罗娃（Maria Zakharova）表示："我们敦促所有相关方保持克制，停止暴力，避免事态发展成灾难性的局面。"

真主党称其已向以色列空军基地发射无人机

伊朗支持的黎巴嫩真主党民兵组织称，已于周六（10月26日）对以色列特尔诺夫空军基地发动了无人机袭击。

这是该组织首次声称对位于特拉维夫南部的该设施发动攻击。

真主党9月28日证实，其领导人哈桑·纳斯鲁拉（Hassan Nasrallah）在以色列对黎巴嫩贝鲁特南郊达希耶（Dahiyeh）的一次空袭中遇难。图为一名伊朗女性高举纳斯鲁拉像。资料图片 图像来源: Vahid Salemi/picture alliance/AP

真主党还称向位于黎巴嫩南部阿伊塔尔-沙布（Aita al-Shaab）村附近的以色列军队发射了一连串火箭。

在过去两周内，该村庄与以色列军队之间的冲突频繁发生。

目前尚未有关于以色列对这一所声称的袭击的反应报道。

巴基斯坦、卡塔尔、伊拉克谴责以色列空袭

巴基斯坦、卡塔尔和伊拉克均对以色列的空袭行动提出批评，称此举可能严重威胁中东地区的安全。

卡塔尔外交部敦促各方保持克制并进行对话，巴基斯坦则表示"空袭破坏了地区和平与稳定之路，也在已经不稳定的地区造成了危险的冲突升级"。

巴基斯坦外交部声明还指出，"以色列应对当前的冲突升级和扩大的局势负全责。"

伊拉克批评国际社会保持 "沉默"。

伊拉克政府发言人阿拉瓦迪（Basim Alawadi）在声明中表示，"占领他国的犹太复国主义组织继续其侵略性政策，通过明目张胆、不顾后果的攻击，扩大了地区冲突。"

加沙人在战争忍受逃亡和绝望 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

伊朗舆论对以色列空袭如何反应？

熟悉当地语言的德国之声记者索尔坦扎德（Amir Soltanazadeh）分享了伊朗媒体对以色列空袭伊朗的反应。

索尔坦扎德介绍说，在以色列空袭发生之后，伊朗官方媒体最初保持沉默。

这与伊朗境内社交媒体上的动态形成鲜明对比，网民在Telegram和X等平台上分享了夜空中明亮的火光和巨大的声响的视频。

与伊朗情报和安全机构相关的账号在社交媒体上警告称，向外国媒体分享图像可能被视为间谍行为，这是阻止公众传播袭击信息的策略的一部分。与伊斯兰革命卫队相关的Telegram频道发布了城市区域的图片，声称未发生重大事件。

"这不是我们与以色列的战争；这是你们的战争！"

民众在社交媒体上广泛分享众多视频后，伊朗国家广播公司（IRIB）简要承认听到巨大响声，但仍否认发生任何袭击。

最终，一些伊朗官方媒体承认发生了袭击，但声称伊朗防空系统成功拦截了袭击。随后，官媒淡化了袭击的严重性。

周六早晨，多名官媒记者出现在德黑兰繁忙的公共区域，试图通过宣称生活正常进行来减轻袭击的影响。据官媒伊朗通讯社（IRNA）报道，民航组织发言人称，"航班将于（当地时间）上午9:00恢复正常"。

一些社交媒体用户对此回应道："这不是我们与以色列的战争；这是你们的战争！"

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伊朗官媒称两名士兵在袭击中丧生

伊朗半官方媒体塔斯尼姆通讯社（Tasnim）援引伊朗军方的声明称，以色列夜间对伊朗军事设施的袭击导致两名士兵死亡。官媒伊朗通讯社和国家电视台也引用了军方同样的声明。

声明中表示："在面对犹太复国主义罪恶政权的炮火时，伊朗伊斯兰共和国军队失去了两名战士，他们在夜间捍卫领土时英勇牺牲。"

此前，伊朗官媒仅提到部分地点遭到"有限损害"。

伊朗官员明确表示不希望与以色列直接开战。有分析认为，在这种谨慎态度的背后，是伊朗面临的巨大的经济压力，让它不愿意卷入与以色列代价高昂的战争。因其核计划遭到美国和欧洲的严厉制裁，伊朗不得不逐步靠拢俄罗斯和中国。

这是以色列首次公开宣称在伊朗境内展开军事行动，其攻击目标是军事设施，但避开了拜登政府警告不要触碰的敏感核设施。

（综合报道）

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