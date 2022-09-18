 肖尔茨联大发言：迫使普京放弃帝国主义野心 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 21.09.2022

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时政风云

肖尔茨联大发言：迫使普京放弃帝国主义野心

本次联大全体会议上，乌克兰战争成为主导议题。德国总理肖尔茨在发言中强烈谴责俄罗斯的侵略战争是“帝国主义”行径，并点名批评中国、朝鲜、阿富汗等国家侵犯人权的做法。

德国总理肖尔茨：我们决不能袖手旁观

德国总理肖尔茨：我们决不能袖手旁观

（德国之声中文网）肖尔茨周二（9月20日）在纽约的联大全体会议首日发言，严厉谴责俄罗斯对乌克兰的侵略。"普京总统发动这场战争只有一个目的：侵占乌克兰。"肖尔茨称之为"彻头彻尾的帝国主义"，他说："他（普京）不仅在毁掉乌克兰，也在毁掉他自己的国家。"

肖尔茨还为西方保持对俄罗斯的制裁进行了辩护。他表示，德国将继续从财政、经济、人道方面支持乌克兰，包括提供武器。因为乌克兰必须具备抵抗入侵的能力，"只有普京意识到赢不了，他才会放弃战争和他的帝国主义野心。"

公投"名不副实"

乌克兰总统泽连斯基以视频连线方式向大会发言，他指责俄罗斯封锁乌克兰港口，阻断粮食出口，造成粮食危机，称"任何制造饥荒的国家……都应该受到最严厉的惩罚"。

肖尔茨呼吁尚未就俄乌战争表明立场的联合国成员国放弃中立态度："一个武装到牙齿的核大国、一个联合国创始国和安理会常任理事国居然试图用武力改变现有的边界，对此我们决不能袖手旁观。"

西方制裁俄罗斯，奏效了吗？

法国总统马克龙也呼吁有关国家不应再保持中立，而是应该谴责俄罗斯对乌克兰的侵略。他同时强调，只有在乌克兰的主权得到尊重、领土收复和安全获得保护的前提下，旨在终止战争的谈判才能获得成功。

对俄罗斯计划在乌克兰被占领土举行"公投"，肖尔茨表示不会接受"俄罗斯指定的和平"，不接受任何"名不副实的公投"。

拒绝以强凌弱

他重申了维护基于规则的世界秩序的重要性，称"在此之外的选项便是以强凌弱"。 他强调，一个多极化的世界是"帝国主义和新殖民主义的对立面"，有关原则应该得到所有联合国成员国的遵守。"这也是为什么在场有141个国家坚决谴责俄罗斯侵略战争如此重要。"

肖尔茨是15年来首次在联大全体会议发言的德国总理

肖尔茨是15年来首次在联大全体会议发言的德国总理

肖尔茨此次发言，是2007年默克尔之后德国总理首次在联大全体大会亮相。他呼吁联合国安理会进行改革，提议德国成为常任理事国，承担更多责任。他还呼吁同亚洲、非洲、拉丁美洲等"全球南方"的发展中国家加强合作。

日本首相岸田文雄也发出了改革安理会的呼吁。他表示，安理会对乌克兰战争做出的反应令人失望，"国际秩序的基础正在受到严重的动摇"，而联合国在维护世界和平方面已经失去了部分影响力。

除了俄罗斯当局在乌克兰犯下的战争罪行，肖尔茨还谴责了在朝鲜、白俄罗斯、叙利亚以及阿富汗出现的侵犯人权的现象。他还提及中国被指侵犯新疆维吾尔族人的人权，敦促中国遵循联合国人权理事会就此问题做出的建议。

 

（德新社、美联社、法新社）

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