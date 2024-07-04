肖尔茨给出保证：德国不会成为俄乌战争方

德国是否会在对乌克兰的支持中成为俄罗斯发动的战争的一部分？许多德国民众对此有所担心。总理肖尔茨作出明确表态。他在联邦议会也回答了有关财政预算案的问询。

（德国之声中文网）德国总理肖尔茨本周三（7月3日）在联邦议会的问询会上表示，德国不会因支持乌克兰抵御俄罗斯的作战而成为战争的一方。这位社民党政治家在联邦议会对政府的问询中说：“是，我给这个保证。这是我作为总理的立场。”

肖尔茨此前也曾作出类似的表态。不过，克里姆林宫将德国以及西方军事同盟北约视为战争方已有相当长的时间，只是迄今未有实际的后果。

肖尔茨也再度拒绝按俄罗斯发出的信号在乌克兰实现停火。“在我看来，以乌克兰投降为内容的停火，是我们作为德国永远不容许支持的。”

这位总理表示，这并非抽象的问题，而是“从普京提出的匪夷所思的和平条件中可以看出……他说，如果乌克兰另外在一定程度上无偿出让领土，那么他愿意停火。”肖尔茨表示，这显示，普京毫无终止侵略战争的意图。

有关联邦预算

肖尔茨在联邦议会的问询会上也回答了有关明年联邦预算制定时间表的问题。他再次表示，内阁会在7月底前制定出2025年的财政预算。他说，通常联邦议会在夏季休会后讨论该预算案，直到年底。“这一时间表不会受到影响。”目前德国联合执政的三党对于“债务刹车”等要点存在分歧。

（德新社）

© 2024年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。