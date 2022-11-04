肖尔茨的北京“一日游”

（德国之声中文网）肖尔茨此次访问的行程安排非常紧凑，在中国停留仅11个小时。早上到达后立刻展开两场领导人会晤，随后参加一场圆桌讨论后，当日晚就踏上归途。这次"一日游"式访问是德国总理历次访华最短的一回。肖尔茨抵达北京后，首先在人民大会堂与习近平举行了会谈。议题涉及双边关系、地缘政治变化、乌克兰战争局势等。
没有"第一次握手"
据新华社报道，习近平表示相信访问将增进双方了解和互信，深化各领域务实合作，为下阶段中德关系发展做好谋划。习近平说，中德作为有影响力的大国，"在变局、乱局中更应该携手合作，为世界和平与发展作出更多贡献。中方愿同德方共同努力，构建面向未来的全方位战略伙伴关系，推动中德、中欧关系取得新的发展"。他还强调，中德应该相互尊重，"照顾彼此核心利益，坚持对话协商，共同抵制阵营对抗、泛意识形态化等因素干扰"。
习近平：“照顾彼此核心利益”
肖尔茨也强调了与中国领导人面对面交流沟通的重要性。他说，此行正值国际局势紧张，尤其是在俄罗斯入侵乌克兰的背景下， "当然"会讨论双方"立场角度不一致的问题"。 新华社引述肖尔茨的发言称，德中是重要经贸伙伴，德方坚定支持贸易自由化和经济全球化，反对"脱钩"，愿同中方继续深化经贸合作，支持两国企业相互赴对方开展投资合作。
德國總理肖爾茨：訪華不會忽視爭議
肖尔茨是新冠疫情全球爆发仅三年来首位访问中国的西方国家政府首脑，也是中共20大确认习近平继续连任之后首位到访的西方政要。媒体注意到，虽然没有戴口罩，但习近平与肖尔茨没有握手，且双方与会者相对就坐于隔开的两列长桌，保持了"安全距离"。
“面对面”的对话接触
乌克兰、台湾、人权
同习近平会面后，肖尔茨与中国总理李克强进行了会谈。在会后双方共同的记者会上，肖尔茨表示，希望中国运用其对俄罗斯的影响力，为尽快结束乌克兰战争做出努力，还说他和习近平一致认为核威胁是危险和不负责任的。李克强则呼吁乌克兰冲突不能再进一步升级，并强调中国将继续保持开放，保持对国际投资的吸引力。
对台湾问题肖尔茨表示，德国将遵循"一个中国"政策，这也意味着任何对现状的改变都必须是和平的、是协商一致的结果。他还表示，在会谈中提请中国作为联合国成员国履行保护公民人权的义务，他强调人权是"普世"价值，联合国人权理事会就新疆人权问题发布批评性报告并不是"干涉内政"。
此外肖尔茨还提到，中国同意批准在华的外国公民接种BioNTech/辉瑞的mRNA新冠疫苗。他称与中方进一步讨论了批准该款疫苗在中国上市的前景。
肖尔茨和李克强共同召开了记者会。肖尔茨表示，希望中国运用其对俄罗斯的影响力，为尽快结束乌克兰战争做出努力
抵返大费周章
肖尔茨在离开北京前，还出席一场德中企业家圆桌会议。此次随肖尔茨访华的是一个德国经济界代表团，成员包括大众汽车（VW）、巴斯夫（BASF）、西门子和德意志银行的董事会主席。
德国代表团的全体人员全程处于"防疫泡泡"中，这也是此次访问时间超短的一个原因。德国政府专机一降落，进入机舱的第一个人是一位穿着全身防护服的"大白"领航员。与欢迎仪仗队同时到达停机坪的，还有两个移动核酸检测站，德方人员须立即接受新冠检测。只有肖尔茨和他的贴身随同可由随行的德国医生检测。
代表团下飞机后，肖尔茨的空客A340专机飞往韩国首都首尔。这样机组人员就不必在北京接受隔离。周五晚上，在访问行程结束后，专机再从首尔飞回北京，接肖尔茨一行回国。
（综合报道）
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德国总理们与中国的“亲密接触”
在抗议声中抵达北京
2022年11月4日，德国总理肖尔茨（Olaf Scholz）出访北京，成为自新冠疫情爆发及俄罗斯入侵乌克兰以来，首位访华的欧盟领导人。这也是习近平打破先例获得中共总书记第3任期，并透过“习家军”巩固自身权力之后，有欧盟国家领导人首次出访北京。肖尔茨此次携带12名德国企业代表访华，行程只有一天。肖尔茨的访华行程饱受批评，因为德国和欧盟各国普遍认为肖尔茨将短期商业利益置于对华战略及欧盟团结之上。习近平在会见肖尔茨时说：“只要秉持相互尊重、求同存异、交流互鉴、合作共赢原则，两国关系的大方向就不会偏，步子也会走得很稳。”
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德国总理们与中国的“亲密接触”
卸任后才访华的勃兰特
德国社民党籍总理勃兰特（Willy Brandt）在任期间，联邦德国与中国建立起外交关系。不过他并未在担任联邦总理的时候访问中国。等到勃兰特踏上中国的土地时已经是1984年。受中共邀请，1984年5月28日，勃兰特以联邦德国社会民主党主席身份率团访问北京。虽然他是在野党领导人，但时任中共中央总书记的胡耀邦超出常规礼节，在钓鱼台国宾馆迎候勃兰特。勃兰特访华期间还有一些小的花絮。他听说“不到长城非好汉”，虽然已过古稀之年，但仍顶着33度的高温登上了长城。而美国总统里根访华时攀爬长城的距离还不到勃兰特的三分之一。勃兰特结束完对中国的访问准备取道香港回国，但是却在香港上空遭遇暴雨，飞机被迫返回广州机场。他开玩笑地说：“现在已经是我第二次访问中国了。”
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德国总理们与中国的“亲密接触”
唯一一位与毛泽东见过面的德国总理
1975年10月，接替勃兰特出任总理一年多的施密特（Helmut Schmidt）首次访华，成为德中两国建交后首位访问中国的德国总理，也是唯一一位与毛泽东主席见过面的德国总理。施密特对毛泽东的评价是：“他是一个让人难忘的人。他冲劲十足、魅力四射，才华横溢，但是冷酷而固执。他没有接受过正规的教育，但是拥有敏锐的直觉。毛泽东是聪明人，但理智并非他的强项。他发动的那些大规模运动并非清醒理智的产物。”施密特很早就判断中国具备成为一个全球政治和经济大国的巨大潜力。对施密特而言，中国的崛起是他在其政治生涯里呼吁建成团结且强大欧洲的原因。他认为，只有这样，欧洲人才能“在面对中国时以及和中国一道在世界上实现自身的利益”。
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德国总理们与中国的“亲密接触”
“统一总理”的中国行
德国前总理科尔（Helmut Kohl）被认为是二十世纪后期最具影响力的欧洲领导人之一。他执政期间实现了德国的统一，力推欧洲货币一体化进程。新华社在2017年科尔去世时发表的悼念文章中将科尔称作“中国人民的老朋友”，“他对华友好，一直致力于推动中德、中欧对话和合作，为中德关系发展作出了积极贡献”。1984年10月，科尔首次以总理身份访问中国。德国《时代周报》当时在报道中写道：“科尔带着尊敬的态度迎向中国最有权势的人物——邓小平。科尔不自觉地把身体埋在沙发里，似乎想让宾主之间的身高差能有所平衡。”（注：邓小平身高1.6米左右，科尔身高1.93米）科尔在任期间曾4度访问中国。
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德国总理们与中国的“亲密接触”
不在访问中公开谈人权的总理
德国前总理施罗德（Gerhard Schröder）对中国的首次访问是在1999年5月12日。这原本应该是一次正式访问，为期一周，而且访问中应该包含广泛的经济会谈。但是由于5月7日中国驻南斯拉夫大使馆遭到北约轰炸，造成三名中国记者死亡，施罗德的访华行程也被迫压缩至只有一天，而且降格为工作访问。当时在总理府办公室担任外交和安全政策顾问史坦纳（Michael Steiner）说，原本应随同施罗德访华的33名成员组成的商业代表团以及12项合约的签署计划全部都被取消。不过在这次工作访问结束之后半年不到的时间，11月初，施罗德再次访问中国，这一次还带上了庞大的经济代表团。施罗德在任的7年间总共6次对华访问。他主张取消对华武器禁运，6次访问中从未公开涉及人权问题，因此他执行的对华政策也被德国舆论批评为“缺少道德”。
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德国总理们与中国的“亲密接触”
在任16年的默克尔12次访问中国
2005年开始出任德国联邦总理的默克尔（Angela Merkel）在上任后的第二年开启了她作为总理的首次中国行。第一次出访中国，默克尔选择了北京和上海两站。当时中国媒体在报道对默克尔的访华印象时称，“展现在中国民众面前的默克尔是一副谦逊简朴的形象，镜头前的笑容甚至有些羞怯”，但她的“高效和务实给人留下深刻印象”。次年9月，默克尔在总理府会见了藏人精神领袖达赖喇嘛，引得北京勃然大怒，德中关系随之进入“冰期”。2008年10月，默克尔再度前往北京，出席亚欧峰会并与中国国家总理温家宝举行会晤。她在北京受到了热情接待。当时跟随她访华的还包括德国工业联合会、大众汽车集团、西门子股份公司、蒂森克虏伯公司和戴姆勒公司的高层代表。当时媒体评价称，默克尔的这一次访问“为德国企业界打开了通往中国的大门”。
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德国总理们与中国的“亲密接触”
足迹遍布中国大江南北的默克尔
2019年9月，默克尔最后一次作为德国总理访问中国。当时正值香港抗议活动延续数月，默克尔这次访问中也谈到香港问题，呼吁通过政治对话、和平解决危机。在12次的访华行程中，几乎每一次默克尔都提出前往北京之外的省市参观考察。她的足迹遍布中国大江南北，除了北京上海之外，她还访问过南京、西安、广州、天津、成都、合肥、杭州、沈阳、深圳、武汉。图为2019年默克尔考察“中德友好医院”武汉同济医院。2021年10月13日，默克尔即将卸任之际，中国国家主席习近平在视频会晤中对默克尔表示：“你是中国人民的老朋友，你也即将卸任德国总理，中国人重情重义，我们不会忘记老朋友，中国的大门随时向你敞开。”