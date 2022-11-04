肖尔茨的北京“一日游”

（德国之声中文网）肖尔茨此次访问的行程安排非常紧凑，在中国停留仅11个小时。早上到达后立刻展开两场领导人会晤，随后参加一场圆桌讨论后，当日晚就踏上归途。这次"一日游"式访问是德国总理历次访华最短的一回。肖尔茨抵达北京后，首先在人民大会堂与习近平举行了会谈。议题涉及双边关系、地缘政治变化、乌克兰战争局势等。

没有"第一次握手"

据新华社报道，习近平表示相信访问将增进双方了解和互信，深化各领域务实合作，为下阶段中德关系发展做好谋划。习近平说，中德作为有影响力的大国，"在变局、乱局中更应该携手合作，为世界和平与发展作出更多贡献。中方愿同德方共同努力，构建面向未来的全方位战略伙伴关系，推动中德、中欧关系取得新的发展"。他还强调，中德应该相互尊重，"照顾彼此核心利益，坚持对话协商，共同抵制阵营对抗、泛意识形态化等因素干扰"。

肖尔茨也强调了与中国领导人面对面交流沟通的重要性。他说，此行正值国际局势紧张，尤其是在俄罗斯入侵乌克兰的背景下， "当然"会讨论双方"立场角度不一致的问题"。 新华社引述肖尔茨的发言称，德中是重要经贸伙伴，德方坚定支持贸易自由化和经济全球化，反对"脱钩"，愿同中方继续深化经贸合作，支持两国企业相互赴对方开展投资合作。

德國總理肖爾茨：訪華不會忽視爭議

肖尔茨是新冠疫情全球爆发仅三年来首位访问中国的西方国家政府首脑，也是中共20大确认习近平继续连任之后首位到访的西方政要。媒体注意到，虽然没有戴口罩，但习近平与肖尔茨没有握手，且双方与会者相对就坐于隔开的两列长桌，保持了"安全距离"。

乌克兰、台湾、人权

同习近平会面后，肖尔茨与中国总理李克强进行了会谈。在会后双方共同的记者会上，肖尔茨表示，希望中国运用其对俄罗斯的影响力，为尽快结束乌克兰战争做出努力，还说他和习近平一致认为核威胁是危险和不负责任的。李克强则呼吁乌克兰冲突不能再进一步升级，并强调中国将继续保持开放，保持对国际投资的吸引力。

对台湾问题肖尔茨表示，德国将遵循"一个中国"政策，这也意味着任何对现状的改变都必须是和平的、是协商一致的结果。他还表示，在会谈中提请中国作为联合国成员国履行保护公民人权的义务，他强调人权是"普世"价值，联合国人权理事会就新疆人权问题发布批评性报告并不是"干涉内政"。

此外肖尔茨还提到，中国同意批准在华的外国公民接种BioNTech/辉瑞的mRNA新冠疫苗。他称与中方进一步讨论了批准该款疫苗在中国上市的前景。

抵返大费周章

肖尔茨在离开北京前，还出席一场德中企业家圆桌会议。此次随肖尔茨访华的是一个德国经济界代表团，成员包括大众汽车（VW）、巴斯夫（BASF）、西门子和德意志银行的董事会主席。

德国代表团的全体人员全程处于"防疫泡泡"中，这也是此次访问时间超短的一个原因。德国政府专机一降落，进入机舱的第一个人是一位穿着全身防护服的"大白"领航员。与欢迎仪仗队同时到达停机坪的，还有两个移动核酸检测站，德方人员须立即接受新冠检测。只有肖尔茨和他的贴身随同可由随行的德国医生检测。

代表团下飞机后，肖尔茨的空客A340专机飞往韩国首都首尔。这样机组人员就不必在北京接受隔离。周五晚上，在访问行程结束后，专机再从首尔飞回北京，接肖尔茨一行回国。

德国的对华政策将驶向何方？

（综合报道）

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