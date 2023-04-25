肖尔茨：欧盟不应成为美、中之外的第三强权

（德国之声中文网）德国联邦总理肖尔茨周二（5月9日）在位于斯特拉斯堡的欧洲议会呼吁在平等条件下开展更多的全球合作，而不是努力将欧盟变成与美国和中国并列的第三个“世界强权”。

他说：“那些仍然怀念欧洲强权梦、为强权幻想服务的人都还停留在过去的时光里。”

肖尔茨表示，随着非洲、亚洲和南美经济体地位的提升，21世纪的世界秩序将会是“多极”，而不是“两极或者三极”。

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德新社指出，肖尔茨的这番表述与欧盟其他一些领导人的立场形成鲜明对比。法国总统马克龙最近呼吁欧洲成为与美国和中国并驾齐驱的国际力量。

而肖尔茨则在演讲中呼吁，欧盟的地缘政治定位是在平等条件下就新的自由贸易协定和伙伴关系进行谈判。

他表示，欧洲与亚非拉国家建立起的新的伙伴关系应该“抛弃过去几十年以欧洲为中心的观点”，解决粮食安全问题，消除贫困，保护气候和环境。

肖尔茨认为，阿根廷、巴西等国组建的南方共同市场、墨西哥、印度、印尼、澳大利亚和肯尼亚都应该称为与欧洲签署自贸协定的伙伴国。

他强调说：“欧洲必须投入世界。”

在谈到欧盟与中国的关系时，肖尔茨说，尽管双方的关系发生了变化，但是他仍然把北京看作是一个合作伙伴。他说：“我们和中国之间的关系可以用‘伙伴、竞争者、系统性对手’来描述。但是显而易见，中国现在作为竞争者和系统性对手的成分正在增加。”

肖尔茨还表示，他支持欧盟委员会主席冯德莱恩此前提出的欧盟不会与中国脱钩，但是应该去风险化。

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肖尔茨还提到，“美国依旧是欧洲最重要的盟友”。他在演讲中还谈到了欧盟内部的改革需求，包括为接纳更多国家加入欧盟所必需做出的改革。目前欧盟总共拥有27个成员国。

肖尔茨呼吁欧洲人不要被普京的“权力秀”吓到。他警告俄罗斯总统普京，未来“不属于哪些沉浸于民族主义荣耀和渴望帝国权力的修正主义分子”。他说，历史不会战胜未来。

他向欧洲议员们发出呼吁：“让我们坚定不移地支持乌克兰——只要它有这项需要。”乌克兰人目前正在为其强大邻国的疯狂行为付出生命的代价。

在谈到有关移民的议题时，肖尔茨呼吁呼吁尽快就欧洲庇护制度达成协议，在保护外部边界的同时提供更好的正常移民的机会。

（德新社）

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