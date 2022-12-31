肖尔茨新年致辞：凝聚力是德国最大的资产

（德国之声中文网）在新年致辞中，总理肖尔茨敦促德国人在进入新的一年时继续保持他们在2022年表现出来的"凝聚力、力量……和信心"。

他在电视讲话于周六（12月31日）晚上全文播出，之前以书面形式已向德国之声等媒体发布。

肖尔茨指出 2022 年是"艰难的一年"，但德国是一个"强大的国家"。"一个为光明、安全的未来而热情、敏捷地工作的国家。"他说。他希望德国人"在来年继续团结一致"。

"我们同情乌克兰人民的遭遇"

肖尔茨新年致辞的中心主题是俄罗斯入侵乌克兰的战争。

"许多人对这场战争感到担忧。我们同情乌克兰人民，即使在像今天这样的日子里，俄罗斯的炸弹和导弹也让他们没有和平。"他说。

但是，"2022 年的历史不仅仅是一部战争、苦难和忧虑的历史"， 乌克兰人正在保卫他们的家园，"部分归功于我们的帮助......我们将继续支持乌克兰。"他这样许诺道。

德国是仅次于美国的乌克兰第二大捐助国，提供了数十亿欧元的军事、人道主义和财政援助。肖尔茨还说，欧盟和北约比以往任何时候都更加团结。

自俄罗斯 2 月入侵乌克兰以来，德国接纳了超过100万乌克兰难民。

"在这样的紧急情况下提供帮助，是我们之所以成为我们的原因。它使我们的国家成为一个更加人性化的国家。"肖尔茨说。

德国拒绝"被俄罗斯勒索"

这位德国领导人指出，这场战争是一个"分水岭时刻"，是"对我们和我们国家的严峻考验"。

"我们在日常生活中都感受到了战争的影响，无论是在超市购物、在加油站加油，还是在支付电费或煤气费时。"他说。

但他表示，德国拒绝"被勒索"，并且"比以往任何时候都更加团结"。肖尔茨提到了他领导的政府在冬季到来之前储存天然气并使其供应多样化的努力。他重点介绍了液化气接收站的建设，他于12月初启用了第一个接收站。"通过这些努力，我们正在使我们的国家和欧洲长期独立于俄罗斯天然气。"

肖尔茨感谢德国公众节约能源，并敦促他们继续开展节能活动。

他还提到了政府制定的各种纾困计划，"让每位德国公民都能应对物价上涨。"

肖尔茨说，凝聚力是德国最大的资产。"让我们坚持我们在过去一年中设定的道路。让我们勇敢地沿着这条路继续走下去。"

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