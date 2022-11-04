肖尔茨担任德国总理的第一年：他改变了什么？

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。
一年前，肖尔茨领导的「交通灯」联合政府宣誓就职。这位德国总理在任期的一开始就遭遇困局——乌克兰战争对德国的能源政策以及坚持多年的政治原则带来了挑战。而德国在这一年中经历的改变，不仅仅是由于乌克兰战争。
依照德国政府的说法，时代正面临转折。柏林将俄罗斯入侵乌克兰后德国的外交和国防政策改革称为「时代转折」(Zeitenwende)。这一词汇被选为2022年德语年度热词。
依照德国政府的说法，时代正面临转折。柏林将俄罗斯入侵乌克兰后德国的外交和国防政策改革称为「时代转折」(Zeitenwende)。这一词汇被选为2022年德语年度热词。
时隔两个半月后，德国总理肖尔茨与俄罗斯总统普京再次通话，讨论乌克兰战争问题。肖尔茨敦促普京撤军，普京则谴责“西方的破坏性路线”。同时，莫斯科对拜登的对话提议做回应；柏林对“爱国者”导弹防御系统交付问题进行澄清。此外，关于乌军阵亡人数以及限价俄油也有最新消息。
在最新一期的美国《外交事务》杂志上，德国总理肖尔茨撰写了长篇客席评论分析当前国际政治形势、阐述德国立场，其中花费了较大篇幅提及中国议题。肖尔茨认为，中国崛起不是中断对华合作的理由，但是也有必要对中国提出警告。
社民党、绿党和自民党组成的「红绿灯」政府执政一周年，其执政重点几乎都放在乌克兰战争的危机管理上。新政府这一年的表现如何？
© 2022 德国之声 |
数据保护 |
无障碍声明 |
责任声明 |
联系方式
| 移动版