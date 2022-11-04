 肖尔茨担任德国总理的第一年：他改变了什么？ | 德国新闻 | DW | 09.12.2022

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德国新闻

肖尔茨担任德国总理的第一年：他改变了什么？

一年前，肖尔茨领导的「交通灯」联合政府宣誓就职。这位德国总理在任期的一开始就遭遇困局——乌克兰战争对德国的能源政策以及坚持多年的政治原则带来了挑战。而德国在这一年中经历的改变，不仅仅是由于乌克兰战争。

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