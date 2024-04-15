肖尔茨总理访华团员的手机会被盯上

（德国之声中文网）此次与肖尔茨总理同机访华的随行记者也都收到了德国安全部门的警示。根据德国联邦宪法保卫局发布的针对所有前往中国旅客的警示，作为全面监控国家的中国当局很有可能会采取主动的间谍行为。该机构因此建议前往中国时尽量“不要携带私人电子产品，包括手机、电脑、平板等”。

联邦宪法保卫局还呼吁德国人在中国境内只使用“不连接企业或机构内部网络的电脑”，手机上也只存储“最为重要的极少数号码和数据”。

据《柏林晨邮报》随行记者披露，此次代表团的成员也大多遵循了这一警示，将可以连接内网的设备留在了德国。

去过中国的手机事后予以报废？

联邦宪法保卫局还要求代表团成员保持“最高级别的警惕”，并且维持“极度的不信任”。具体而言，在中国期间“重要信息以及存储设备绝不离手、宾馆客房以及保险柜并不保险。”如果存有敏感数据的手机等设备或者重要文件需要暂时离手，也必须存放在专门的密封袋中，以便能够在事后一眼鉴别密封袋是否曾被打开。

肖尔茨总理在上海

德国情报机关的专家认为，中国政府窥探电子设备的危险无处不在、需要时刻小心。在给代表团成员的安全警示中，甚至还要求不使用他人的充电器，否则就存在手机或者电脑数据被充电器读取的风险。宾馆等公共场所的无线网络连接也尽量不要使用，“尤其是中方主动提供这样的服务时。”

根据德国联邦宪法保卫局的警示，即便在没有手机等设备的场合，交谈也有可能被窃听，包括汽车内、卧室内等场所。和德国境内工作单位的通话也应尽量避免。

宪法保卫局甚至建议在从中国返回后更改手机、电脑等设备的登陆密码，并且全面检查是否被安装了恶意软件。该德国情报机关指出，由于许多电脑、手机等电子设备都是在中国生产的，因此携带这些设备前往中国并返回德国之后，必要时应当予以报废处理。

（综合报道）

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