肖尔茨总理第二次访美：棘手话题秘密谈

（德国之声中文网）德国总理肖尔茨第二次出访美国前夕，华盛顿上演了令人思索的一幕：拜登总统的安全事务顾问沙利文接受媒体采访时公开表示，总统在德国总理的迫使下勉强同意向乌克兰提供艾布拉姆斯主战坦克，它们将配合欧洲向乌克兰派送的坦克在战场作战。沙利文说，德国方面明确表示，没有美国的艾布拉姆斯，就没有德国的豹二，考虑到大西洋联盟的团结一致以及乌克兰得到急需的物资，拜登这才答应。

欧洲战略自主？一个神话

虽然德国联邦政府否认输送豹二坦克同美国提供艾布拉姆斯坦克直接挂钩，但《国际政治季刊》执行主编霍夫（Henning Hoff）对德国之声表示，德国政府不想让人们得出印象，即德国向美国施加了压力，"但我认为，肖尔茨总理向华盛顿表明：我需要你们背后的支持，否则我难以迈出这一步。这一点应该是清楚的，而且这一盘算显然成功了。"

此举证明肖尔茨在华盛顿具有一定的影响力，而乌克兰战争也再清楚不过地显现，德国和欧盟在安全政策方面对美国有着多么大的依赖。迄今为止，美国对乌克兰在军事、金融以及人道援助方面给予了大力支持，其力度超过任何一个西方伙伴。若没有美国核武保护伞，西方对乌克兰展开的所有行动在核大国俄罗斯的威胁面前将不具任何可信度，都将不堪一击。霍夫说，"欧洲能够在安全政策领域自主行动只是一个想法，一个梦幻，这场梦已经做完。"他继续说，"欧洲必须做出极大努力，在防务和安全政策领域迎头赶上，只有实现了这一步，才可谈及'欧洲有自主行动的能力'"。

跟中国做很大生意让拜登如鲠在喉

对华盛顿而言，真正的对手不是俄罗斯，而是中国。美国担心北京向俄罗斯输送武器。这一背景下，拜登在寻找盟友、打造联盟，共同应对中国，恰恰是与中国有着深厚贸易往来的德国，需要在这里补上一课。根据网上平台Statista的数据，2021年德国与俄罗斯的贸易额约为600亿欧元，同期与中国的外贸则实现了2470亿欧元，是俄罗斯的4倍。可以料想战争爆发后这一差距还在继续拉大。

德国总理面临的窘境是，在安全政策领域离开美国将一事无成，各方对此毫无疑义；但在经贸层面，德国高层似乎希望同美国保持距离。《国际政治季刊》执行主编霍夫（Henning Hoff）认为，"我不认为，这种做法能够成功。德国将不得不选边站，这一压力将会加大。"他说，已有迹象看到肖尔茨的态度在发生变化。在中国可能向俄罗斯提供武器的议题上，肖尔茨直接向北京喊话不要这样做。

德国乃至欧盟深怀忧虑的另一个议题是美国所谓的"降低通膨法"（IRA），该法实质上是对本土绿色能源工业进行补贴的合法化。欧方担心由此引发工业外移，形成不利局面。经过几个回合的讨论后，美国仍坚持强硬态度。即便此次肖尔茨同拜登再次讨论这一议题，外界也不会得知具体的内容，早在肖尔茨启程前，双方就已达成共识不会举行记者会。同一年前访美不同，此次行程肖尔茨未带记者。德国政府发言人说，两国领导人相互尊敬有加，希望举行"非常秘密的交流"。

德国向乌克兰提供哪些“大杀器”？ 豹1主战坦克 德国政府2月3日向乌克兰发放了豹1主战坦克的出口许可证。豹1坦克是二战后为联邦国防军研制的第一款主战坦克，生产于1960年代中期至1980年代中期。2月7日，德国经济部批准向乌克兰提供178辆豹1A5型坦克。

德国向乌克兰提供哪些“大杀器”？ 豹2坦克 豹2坦克是主要服役于德国联邦国防军的主战坦克，总共有A1到A7等多个型号。它可用于对付最高达3500米高度的飞机和直升机，也可用于对付轻装甲地面目标，如步兵战车和装甲运输车。因此，它既是防御性武器，又是进攻性武器。德国政府发言人黑贝施特赖特（Steffen Hebestreit）1月25日证实，德国打算从联邦国防军库存中向乌克兰提供14辆豹2A6主战坦克。

德国向乌克兰提供哪些“大杀器”？ “黄鼠狼”步兵战车 “黄鼠狼”步兵战车（ Marder ）用于战场运兵，并提供火力支援。射击手可从战车内对外射击，是一种多用途武器系统。该战车可为6、7名射击手提供空间，打击地面和空中目标。德国准备总共向乌克兰提供40辆“黄鼠狼”步兵战车。

德国向乌克兰提供哪些“大杀器”？ 陆基防空系统Iris-T SLM Iris-T SLM是一种陆基防空系统，是德国代傲防务公司制造的Iris-T防空系统的升级版。该系统可保护城市和军队免受多次同时发生的空袭。它被认为是2022年最先进的防御系统之一，射程长达40公里，售价1.4亿欧元，属于北约的中程防空系统。去年10月，德国将首批一套Iris-T SLM移交给乌克兰武装部队。德国计划总共提供4套该系统。

德国向乌克兰提供哪些“大杀器”？ 猎豹式自行高射炮 猎豹式自行高射炮是德国向乌克兰提供的首款重武器。这款防空炮具有良好的越野性能，能够紧随装甲部队行动，为前线作战单位提供低空防卫。到目前为止，德国总共交付了30辆猎豹式自行高射炮，还有7辆即将交付。

德国向乌克兰提供哪些“大杀器”？ PzH-2000自行榴弹炮（7台） Panzerhaubitze 2000自行火炮，简称PZH 2000自行火炮，是一种由德国克劳斯-玛菲·威格曼公司和莱茵金属为德国陆军设计制造的自行火炮系统。是当今世界上最先进的火炮之一。装入火炮的60发炮弹可以10秒3发的速度发射完毕。根据所用炮弹形式，可打击30至56公里内的目标。据联邦政府网站消息，德国已经向乌克兰提供了7台这样的自行火炮。

德国向乌克兰提供哪些“大杀器”？ Mars II多管火箭发射系统 德国已经向乌克兰提供了5套MARS II 多管火箭系统。该系统可以发射与美国“海马斯”系统相同的导弹。Mars-II每分钟能够发射多达12枚导弹，射程超过70公里。不仅如此，导弹发射器系统可以使用GPS或投雷导弹进行制导。

德国向乌克兰提供哪些“大杀器”？ “海狸”装甲架桥车 装甲架桥车主要用于快速架设桥梁，令部队迅速通过河流，普遍装备于工兵部队。战时对于恢复被破坏的基础设施以及向平民众提供食品和药品都非常重要。到目前为止，德国已经向乌克兰交付了三辆“海狸”装甲架桥车，接下来还会提供13辆。

德国向乌克兰提供哪些“大杀器”？ 铁拳三型火箭筒（3000件） 这是德国军火公司Dynamit Nobel Defence研制的无后坐力火箭筒。德国目前向乌克兰援助了3000件铁拳三型火箭筒，外加900个配套手柄。它从肩上发射，可对付400米以外的固定目标和300米以内的移动目标，可穿透厚达300毫米的装甲钢。有媒体分析认为，在冷战期间铁拳三型火箭筒的诞生就是为了对付前苏联时代的装甲部队，而目前俄罗斯在乌克兰战场上投入数量最多的就是前苏联时代的T72主战坦克，所以向乌克兰提供这种火箭筒也是有一定针对性的。

德国向乌克兰提供哪些“大杀器”？ “毒刺”导弹 （500件） “毒刺”（Stinger）是一种肩射红外制导地对空导弹，由美国雷神（Raytheon）公司1980年研发并在美国制造，不过，多年来也已在包括德国在内的欧洲多国生产，并延续迄今。实战经验显示，“毒刺”是一件操作简单、极其有效的利器。尤其在苏军占领阿富汗期间，美式装备的阿富汗武装曾击落不少苏制战机和直升机。 一旦锁定目标并发射后，导弹即能在约4000米的距离内自动跟踪目标。

德国向乌克兰提供哪些“大杀器”？ “箭-2”式便携式防空导弹（2700件） Strela在俄语中的意思是“箭”。这款便携式防空导弹可以说是前面提到的“毒刺”防空导弹的苏联对应版本。这次德国将前东德库存的2700件9K32“箭-2”便携式防空导弹（9K32 Strela-2）送到了乌克兰。虽然箭-2的版本已经有些过时，但它仍然可以在战场上发挥效用。它的射程在500米到4.2公里之间，可以射到2300米的高空。



（综合报道）

© 2023年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。