肖尔茨总理接受DW独家采访：普京必须停止战争

客座评论：俄乌战争到了令人担忧的关键时刻

普京发动的侵略乌克兰的战争，已经快进入第四个月。而目前才是真正进入的最关键的时刻。政治学者张俊华认为，而正是在这关键的时刻，从乌克兰传来的消息不仅不是太令人鼓舞，相反是非常使人担忧的。必须对现在乌克兰以及国际的局势有一个明确的了解，才能做出明智的决策。