肖尔茨总理接受DW独家采访：普京必须停止战争

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德国总理肖尔茨在接受DW专访时说，俄罗斯人将遭受并且正在遭受普京对乌克兰战争的经济后果。而只有普京才能阻止这一切。
普京发动的侵略乌克兰的战争，已经快进入第四个月。而目前才是真正进入的最关键的时刻。政治学者张俊华认为，而正是在这关键的时刻，从乌克兰传来的消息不仅不是太令人鼓舞，相反是非常使人担忧的。必须对现在乌克兰以及国际的局势有一个明确的了解，才能做出明智的决策。
七国集团外长会议后发表声明誓言继续对俄施压，并喊话中国不要帮助莫斯科。德国总理肖尔茨周五和普京通话后透露，俄罗斯总统的决心没有发生改变。与此同时，乌克兰情报局长表示，大多数战斗行动将在今年结束。
俄罗斯首次公布受制裁的美国和加拿大公民名单，其中包含两国领导人和众多高阶官员。泽伦斯基在媒体上表示外交是结束战争的唯一途径，也强调要让俄罗斯赔偿战争损失。俄罗斯的前石油大亨和退休西洋棋大师皆被列入「外国代理人」名单。
俄罗斯称，已有近千名受困在亚速钢铁厂的乌克兰向俄罗斯投降。与此同时，俄乌之间的和谈停滞不前。俄罗斯总统普京周二警告欧盟，禁运俄罗斯石油是“经济自杀”。
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