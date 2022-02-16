 肖尔茨总理接受DW独家采访：普京必须停止战争 | 德国新闻 | DW | 24.05.2022

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肖尔茨总理接受DW独家采访：普京必须停止战争

德国总理肖尔茨在接受DW专访时说，俄罗斯人将遭受并且正在遭受普京对乌克兰战争的经济后果。而只有普京才能阻止这一切。

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