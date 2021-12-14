肖尔茨总理希望同中国展开合作与公平竞争

(德国之声中文网)德国新政府将奉行怎样的外交政策？社民党籍总理肖尔茨主张继续默克尔的务实理念，而绿党籍外长贝尔博克则宣称执行以价值观为核心的外交路线。在重大外交议题上，如同美国的关系、对俄罗斯的态度以及在对华政策等问题上，总理府都会指明方向，这是因为总理府在重要政策上拥有"方向决定权"。

肖尔茨总理周三（12月15日）在议会宣读了上台以来的第一个政府声明。这也是他制定的施政纲领，一个半小时的演讲中，绝大部分谈的是内政方面，只在最后十来分钟谈到外交政策。肖尔茨讲到欧洲必须有一个共同的新东方政策，紧接着他说：

"作为欧盟，我们不会分裂。这也是针对那些非民主制度的国家而言。比如，中国已在科技和军事领域成为强国，中国领导层非常自信地伸张其利益，德国和欧洲也应该充满自信和积极主动地伸张我们的利益。我们要从真实的中国出发制定对华政策。这并不意味着，我们会对糟糕的人权状况闭上眼睛，对践踏普世道德标准的行径不做评论。

但无可改变的是，中国以其规模和历史在国际社会的音乐会上享有中心地位。正因如此，我们愿意在人类面对的考验面前，在气候危机、疫情或者军备控制上，同中国展开合作。我们愿意同中国进行公平、互利、规则平等的经济竞争。"

从以上的发言中能够看出，肖尔茨没有使用外交部方面的"价值观外交"这一词汇；其次，对华政策要建立在一个真实中国的基础上，肖尔茨虽然提到中国在科技和军事领域的强大，但避免使用"制度竞争"这一概念，而贝尔博克在各个场合不断重复它；肖尔茨提倡公平互利的竞争。

德国总理在政府报告中有关对华政策的定位，没有引发媒体的强烈关注，毕竟比例很小，有关中国的部分肖尔茨大约只用了1分钟时间。

反对党领袖布林克豪斯提醒外长要代表德国利益

基民盟要求贝尔博克代表德国利益

当天政府声明宣读过后，轮到反对党发言，基民盟议会党团主席布林克豪斯（Ralph Brinkhaus ）也谈及对华政策。他说：

"对于我们国家的中小企业、我们的经济以及我们的富裕程度，中国的挑战超过所有税收和福利政策意义的总和。因此，德国的外交政策必须深入研究这一议题。"他说，"以价值观为导向的外交政策虽然重要，人权固然重要，但您身在其位，也必须代表我们的利益，以及经济利益。"显然，这句话是说给外长贝尔博克的。

观看视频 03:52 专访：对华外交的主导权在德国总理府

(综合报道)

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