 肖尔茨总理希望同中国展开合作与公平竞争 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 17.12.2021

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时政风云

肖尔茨总理希望同中国展开合作与公平竞争

德国新总理肖尔茨在首个政府声明中谈到中国的篇幅不长，但有很强的指向性。他没有使用价值观外交这一词汇，表达愿意同中国进行合作与公平竞争。

Deutschland | Bundeskanzler Scholz, erste Regierungserklärung im Bundestag

总理肖尔茨没有在政府声明中使用贝尔博克外长要奉行的“价值观外交”这一词汇

DW.COM

九月份的联邦大选中，对华政策曾是重要选战议题之一。反对党批评默克尔政府出于经济利益，对北京一味姑息迁就。

德国总理肖尔茨刚上任就面临是否和美国一道外交抵制北京冬奥会的难题。德国波恩大学政治学教授辜学武在接受德国之声专访时指出，新政府在这个问题上的模糊表态应该是在争取时间和欧盟伙伴协商共同对策。而分析“交通灯”三党联合执政纲领文件中关于中国的表述可以看出，新政府并不打算和中国正面对抗。

德国新政府一上任就面对内政外交的诸多棘手问题。面对美国推动的孤立俄罗斯和中国的策略，绿党籍外交部长贝尔伯克主张的"以价值观为导向"的外交政策和总理肖尔茨的务实路线，谁会占上风？

德国第一位女外长还没上任，已经对北京发出了严厉的声音。她的主张能在柏林得到贯彻吗？另外，中国对立陶宛的贸易“封锁”能起到效果吗？

(德国之声中文网)德国新政府将奉行怎样的外交政策？社民党籍总理肖尔茨主张继续默克尔的务实理念，而绿党籍外长贝尔博克则宣称执行以价值观为核心的外交路线。在重大外交议题上，如同美国的关系、对俄罗斯的态度以及在对华政策等问题上，总理府都会指明方向，这是因为总理府在重要政策上拥有"方向决定权"。

肖尔茨总理周三（12月15日）在议会宣读了上台以来的第一个政府声明。这也是他制定的施政纲领，一个半小时的演讲中，绝大部分谈的是内政方面，只在最后十来分钟谈到外交政策。肖尔茨讲到欧洲必须有一个共同的新东方政策，紧接着他说：

"作为欧盟，我们不会分裂。这也是针对那些非民主制度的国家而言。比如，中国已在科技和军事领域成为强国，中国领导层非常自信地伸张其利益，德国和欧洲也应该充满自信和积极主动地伸张我们的利益。我们要从真实的中国出发制定对华政策。这并不意味着，我们会对糟糕的人权状况闭上眼睛，对践踏普世道德标准的行径不做评论。

但无可改变的是，中国以其规模和历史在国际社会的音乐会上享有中心地位。正因如此，我们愿意在人类面对的考验面前，在气候危机、疫情或者军备控制上，同中国展开合作。我们愿意同中国进行公平、互利、规则平等的经济竞争。"

从以上的发言中能够看出，肖尔茨没有使用外交部方面的"价值观外交"这一词汇；其次，对华政策要建立在一个真实中国的基础上，肖尔茨虽然提到中国在科技和军事领域的强大，但避免使用"制度竞争"这一概念，而贝尔博克在各个场合不断重复它；肖尔茨提倡公平互利的竞争。

德国总理在政府报告中有关对华政策的定位，没有引发媒体的强烈关注，毕竟比例很小，有关中国的部分肖尔茨大约只用了1分钟时间。

Sitzungen der Bundestagsfraktionen

反对党领袖布林克豪斯提醒外长要代表德国利益

基民盟要求贝尔博克代表德国利益

当天政府声明宣读过后，轮到反对党发言，基民盟议会党团主席布林克豪斯（Ralph Brinkhaus ）也谈及对华政策。他说：

"对于我们国家的中小企业、我们的经济以及我们的富裕程度，中国的挑战超过所有税收和福利政策意义的总和。因此，德国的外交政策必须深入研究这一议题。"他说，"以价值观为导向的外交政策虽然重要，人权固然重要，但您身在其位，也必须代表我们的利益，以及经济利益。"显然，这句话是说给外长贝尔博克的。

观看视频 03:52

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(综合报道)

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