肖尔茨总理与银行逃税丑闻

（德国之声中文网）这简直像是一部金融侦探小说的情节：一些银行和相关人士暗箱操作，逃税漏税，攫取巨额资金。前社民党联邦议员卡尔斯（Johannes Kahrs）有可能是其中的关键性人物。而目前人们最为关心的，则是时任汉堡市长的德国现总理肖尔茨当时是否知情。

银行保险箱中的20万欧元现金

多家媒体报道称，科隆检察机关对汉堡的瓦堡银行进行搜查时，在一个保险柜中发现了21万8千欧元现金。而这个保险柜的主人则是前社民党政治家卡尔斯。

目前，卡尔斯正因涉嫌钱权交易接受调查，而这一切又同瓦堡银行倍受争议的Cum-Ex业务密切相关。

卡尔斯是否为该银行免于补缴税款开放了绿灯？他是否为此收受了钱财？而2011年至2018年，担任汉堡市长的肖尔茨是否对这笔资金往来知情？周四，柏林的记者会上，肖尔茨对此问题的回答简单干脆：“毫不知情。”但有记者问及，他是否知道相关款项的去处时，肖尔茨说：“我什么都不知道，我相信，您可能比我更了解情况。”肖尔茨此番表述也是在暗指新闻媒体正在对此事展开的全面调查。

什么是 Cum-Ex业务

那么，Cum-Ex业务又是什么呢？2021年7月28日，联邦法庭将Cum Ex业务定性为犯罪行为。Cum意为参与，Ex意为退出。简而言之，这就是一场参与与退出的金融游戏。通常，企业会一年一度为股民分红，而分红所得则要向国家上缴25%的税金。但从事Cum-Ex业务的银行，则会在极短时间内，多次转手股票，以达到退税的目的。这种诈骗方式相当狡诈，税务部门往往被搞得一头雾水，以至于会重复向相关方退还税金。

汉堡曾放弃补税要求

全德范围内，目前已有一系列银行因参与 Cum-Ex业务而接受调查。但汉堡的情况则极为特殊。因为2016年，嫌疑人卡尔斯曾介绍时任汉堡市长的肖尔茨同瓦堡银行董事举行过一次会晤。当时这家银行已经开始接受调查，稍后，汉堡市政府放弃了向这家银行追讨4700万税金的诉求。一年之后，也就是2017年，德国前财长朔伊布勒则采取了同汉堡市政府截然不同的行动，他要求该市向银行额外追讨4300万欧元。这种情况在联邦政府同联邦州的财政部门中极为罕见。

肖尔茨称已记不清当时的具体情况

几天前，德国总理肖尔茨就借助发言人对外宣称，对于当年同银行代表会谈的具体内容，他已记忆不清。周四，他又在新闻发布会上表示：“这件事已经被炒作了两年半之久，记者和相关人士乐此不疲。很多人接受了问询，大量的文档被查阅。现在基于这些问询发布的新闻报道很多，其结果都是一个：那就是政界并没有对决策过程施加影响。我相信，这个结果也不会再发生变化。经过两年半之后，事情已经得到了澄清。”

肖尔茨说，他即不知道卡尔斯保险柜的事情，更同这位前社民党政治家没有任何接触。他说，他同卡尔斯的最后一次会谈已经是“很久很久以前的事情了”。的确，卡尔斯保险柜里的巨额现金是否同Cum Ex业务有关联，检察机构一直拒绝就此发表评论。

肖尔茨总理的电子信箱被查

这场金融丑闻还是有可能会对现任总理肖尔茨造成负面影响。8月19日，肖尔茨将出席汉堡议会Cum Ex调查委员会的听证。而据报章报道，检察机关甚至已开始调查肖尔茨汉堡市长任内的电子信件往来。总理发言人赫博施特莱特Steffen Hebestreit 对此回应道：“我对此一无所知，而且也没有什么值得隐瞒的事情。”

反对党则正在就此事向肖尔茨施压。联盟党议会党团代表团副主席米德尔贝格（ Mathias Middelberg）表示：“汉堡重量级社民党政治家曾在税务问题上非法施加过影响的证据，目前变得越来越多。”至于肖尔茨是否也在这些“重量级社民党政治家”之列，下周将见分晓。

© 2022年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。