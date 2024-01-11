肖尔茨总理：不论出身及肤色 德国保护所有人

（德国之声中文网）德国总理肖尔茨于周四（1月11日）谴责了极右翼分子据称计划在他们掌权时驱逐数百万移民的行动。他表示，德国会保护所有人，不论他的出身以及肤色。

他在X上写道，"我们不允许有人用移民背景划分人群。"

肖尔茨还指示道，德国国内情报机构将监督和调查反对德国"自由民主秩序"的人。

据调查记者团体Correctiv周三报道，去年11月，德国极右翼组织在波茨坦举行了一次会议，德国极右翼民粹政党选项党AfD领导人的高参也到场参加。

调查报告称，选项党有影响的政客同极端右翼代表在会上讨论怎样将有移民背景的人大批量从德国"再移民出去"，即便他们当中已有人取得德国国籍。

会议讨论"再移民"

据悉，会议的邀请者是企业家里默（Hans-Christian Limmer）和退休牙科医生莫里克（Gernot Mörig），前者并没有亲自到会。组织方只通过信函向与会者发出邀请，目的是不留下"数字痕迹"。

除多名AfD高层外，德国极右翼组织"身份认同运动"的核心人物塞尔那（Martin Sellner）也参加了会议。德媒称，塞尔那是该运动最著名的代表人物。在该次会议上，他在以"再移民"为主题的报告中，围绕取消国籍、遣返以及驱赶难民等议题勾勒了总体计划。在他们眼里，"再移民"的人数高达数百万，其中包括已经加入德国国籍的外来移民。

塞尔那接受媒体访问时表示，德国选项党一直要求搞一个"再移民日"，他本人也一直在这样说，因此，会议谈不上"秘密会面"，他不过出席了一次"内部、私人性质的报告夜晚"。

德国选项党的崛起

作为质疑欧洲一体化进程的政党，德国选项党于2013年创建，从一开始就对欧元和欧盟持强烈批评立场。最近数年，该党在政治立场上右翼极端倾向越加明显。

最新的民意调查显示，AfD在德国的支持率超过20%，位居第二，远高于2021年联邦选举时的10.3%。在德国东部，选项党在多个联邦州已是支持率最高的政党。而今年年内，图林根州、萨克森州和勃兰登堡州将举行州议会选举，选项党是否能在联邦州执政，将是德国政治版图出现的实质性转变。

（综合报道）

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