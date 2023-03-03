肖尔茨：德美伙伴关系“状态甚佳”

（德国之声中文网）华盛顿和柏林之间已经很久没有这样频繁地互相走动过了：不久前德国副总理、经济部长哈贝克刚刚访美返回，外长贝尔博克就接着飞到纽约，和美国盟友共同在联合国会议上谴责俄罗斯的侵略战争。随后，德国总理肖尔茨也亲自登上了飞往美国的专机。这是他在入主总理府之后第二次访美。

虽然在肖尔茨启程之前，有关德国和美国在关于向乌克兰输送武器方面“互相拉扯”的议论就不绝于耳，但是在周五的双边会谈中，两位领导人还是再次重申了跨大西洋伙伴之间的团结。与此同时，双方也就为乌克兰提供更多支持达成了一致。

跨大西洋伙伴彰显团结

“我们步调一致，共同努力为乌克兰提供最重要的安全支持”，拜登表示。肖尔茨则强调，德美之间的伙伴关系“确实处在一个非常好的状态”。

拜登对肖尔茨的支持大加赞扬

之前外界猜测，柏林方面将美国拿出艾布拉姆斯坦克作为德国提供豹2坦克的前提条件，迫使华盛顿同意将美国的主战坦克给乌克兰。但是在白宫接待肖尔茨的时候，拜登却是对这位德国总理赞不绝口。“奥拉夫，我要好好感谢你强大而稳固的领导。我这话绝对是认真的。你带来了巨大的改观。”

对于德国在提高国防预算和告别对俄罗斯能源的依赖方面作出的“历史性改变”，拜登也予以了充分赞赏。

肖尔茨则表示，和美方之间的合作非常顺利。他强调，在去年战争爆发之后，双方在支持乌克兰方面始终“协调行动”，这一点非常重要。

在会后发表的联合声明中，德美双方一致强调，针对俄罗斯的制裁措施“只要有必要就会一直持续下去”。

法新社指出，拜登和肖尔茨至今在为乌克兰提供战斗机方面始终持拒绝态度。

德国联邦议员：“中国的角色很复杂”

在对华政策上的分歧

在闭门会谈中，双方应该也讨论了其它议题，比如美国方面对于中国可能向俄罗斯提供武器的担忧。与在乌克兰问题上表现出的团结一致相比，德美两国在对华政策方面存在根本性的分歧。拜登政府对中国采取了日益强硬的路线，并且致力于实行更多的经济制裁；然而肖尔茨则希望采取观望态度，并且寄希望于中国决定不为俄罗斯提供武器。而且中国至今仍然是德国最重要的贸易伙伴。

这次两位领导人在会晤之后没有按照惯例共同召开记者会。肖尔茨在白宫仅仅逗留了一个半小时不到，就匆匆离开。

对于西方再次追加对乌军援，莫斯科方面回应称，这“不会对战事结果带来决定性的影响”。克里姆林宫发言人佩斯科夫同时也强调，“很显然，这会让冲突持续的时间更长，也给乌克兰民众带来悲伤的后果”。



（法新社、路透社）

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