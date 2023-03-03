 肖尔茨：德美伙伴关系“状态甚佳” | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 04.03.2023

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时政风云

肖尔茨：德美伙伴关系“状态甚佳”

德国总理肖尔茨任内第二次访美只逗留了几个小时，但是却具有相当重要的战略意义。过去一段时间，关于肖尔茨和拜登在如何援助乌克兰和对华政策等方面存在分歧的讨论很多，而这次会晤则是对外彰显跨大西洋团结的时刻。

拜登在白宫总统办公室接待了肖尔茨

拜登在白宫总统办公室接待了肖尔茨

（德国之声中文网）华盛顿和柏林之间已经很久没有这样频繁地互相走动过了：不久前德国副总理、经济部长哈贝克刚刚访美返回，外长贝尔博克就接着飞到纽约，和美国盟友共同在联合国会议上谴责俄罗斯的侵略战争。随后，德国总理肖尔茨也亲自登上了飞往美国的专机。这是他在入主总理府之后第二次访美。

虽然在肖尔茨启程之前，有关德国和美国在关于向乌克兰输送武器方面“互相拉扯”的议论就不绝于耳，但是在周五的双边会谈中，两位领导人还是再次重申了跨大西洋伙伴之间的团结。与此同时，双方也就为乌克兰提供更多支持达成了一致。

跨大西洋伙伴彰显团结

“我们步调一致，共同努力为乌克兰提供最重要的安全支持”，拜登表示。肖尔茨则强调，德美之间的伙伴关系“确实处在一个非常好的状态”。

拜登对肖尔茨的支持大加赞扬

拜登对肖尔茨的支持大加赞扬

之前外界猜测，柏林方面将美国拿出艾布拉姆斯坦克作为德国提供豹2坦克的前提条件，迫使华盛顿同意将美国的主战坦克给乌克兰。但是在白宫接待肖尔茨的时候，拜登却是对这位德国总理赞不绝口。“奥拉夫，我要好好感谢你强大而稳固的领导。我这话绝对是认真的。你带来了巨大的改观。”

对于德国在提高国防预算和告别对俄罗斯能源的依赖方面作出的“历史性改变”，拜登也予以了充分赞赏。

肖尔茨则表示，和美方之间的合作非常顺利。他强调，在去年战争爆发之后，双方在支持乌克兰方面始终“协调行动”，这一点非常重要。

在会后发表的联合声明中，德美双方一致强调，针对俄罗斯的制裁措施“只要有必要就会一直持续下去”。

法新社指出，拜登和肖尔茨至今在为乌克兰提供战斗机方面始终持拒绝态度。

德国联邦议员：“中国的角色很复杂”

在对华政策上的分歧

在闭门会谈中，双方应该也讨论了其它议题，比如美国方面对于中国可能向俄罗斯提供武器的担忧。与在乌克兰问题上表现出的团结一致相比，德美两国在对华政策方面存在根本性的分歧。拜登政府对中国采取了日益强硬的路线，并且致力于实行更多的经济制裁；然而肖尔茨则希望采取观望态度，并且寄希望于中国决定不为俄罗斯提供武器。而且中国至今仍然是德国最重要的贸易伙伴。

这次两位领导人在会晤之后没有按照惯例共同召开记者会。肖尔茨在白宫仅仅逗留了一个半小时不到，就匆匆离开。

对于西方再次追加对乌军援，莫斯科方面回应称，这“不会对战事结果带来决定性的影响”。克里姆林宫发言人佩斯科夫同时也强调，“很显然，这会让冲突持续的时间更长，也给乌克兰民众带来悲伤的后果”。
 

（法新社、路透社）

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