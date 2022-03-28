肖尔茨：德国考虑建立新的导弹防御系统

德国总理肖尔茨接受媒体采访时透露，德国正考虑建立新的导弹防御系统。据报道，该防御系统将基于以色列的“箭3”防御系统建成，能够拦截远程弹道导弹。
（德国之声中文网）德国总理肖尔茨周日（3月27日）证实，德国政府正在考虑建立一个全国导弹防御系统。该防御系统将基于以色列的"箭3"防御系统建成。
肖尔茨怎么说？
肖尔茨接受德广联（ARD）采访时说，"（导弹防御）肯定是我们正在讨论的事情之一，这有充分的理由。"
他说，"我们都必须为一个事实做好准备，那就是我们有一个邻国目前准备使用武力来谋求利益。"
肖尔茨拒绝就可能的计划提供任何更多细节，并说明这并非最终计划。
在俄罗斯于2月入侵乌克兰后不久，肖尔茨宣布了一项1000亿欧元的特别基金，用于加强德国的军事力量。
据德国《图片报》报道，肖尔茨上周三与联邦国防军监察长佐恩（Eberhard Zorn）和国防部长兰布雷希特(Christine Lambrecht)讨论了如何使用该项基金。
以色列"箭3"导弹防御系统
德国《图片报》此前曾报道，德国正在考虑购买以色列的"箭3"导弹防御系统。该报道说，这一系统将耗资20亿欧元。
"箭"系统能够摧毁远程弹道导弹，最高能够企及平流层。
以色列的 "箭"系统不同于"铁穹"，后者能摧毁飞行高度较低的短程导弹。德国联邦国防军已经有一个能够拦截短程导弹的"爱国者"防御系统。
(德新社、法新社)
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