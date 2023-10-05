肖尔茨：德国暂不向乌克兰提供金牛座导弹

（德国之声中文网）来自德广联的消息称，尽管执政联盟内部支持向乌克兰提供金牛座导弹的政治家大有人在，但德国总理肖尔茨还是力排众议，决定暂时不向乌克兰提供这种射程较远的导弹，而是会继续同基辅方面商讨由德国提供更多爱国者防御导弹的可能性。

此前，多名德国部长的相关表述，曾一度令基辅萌生了短期内即可从德国获取金牛座导弹的期望。大约三周前，德国国防部长皮斯托里乌斯曾表示，在军援乌克兰的问题上，德国每迈出一步，都需要仔细斟酌。但这绝不意味着德国政府的态度是犹豫不决的。他说："即便乌克兰伙伴可能会感到难以理解，但德国政府必须保持冷静。"

长期以来，乌克兰方面一直在敦促德国提供金牛座导弹。这种导弹由战斗机在空中发射，而导弹自带的喷气制动系统使其射程可以超过五百公里，爆炸穿透力很强。乌克兰方面表示，他们希望获得这种导弹，以便摧毁俄占区内的后勤保障系统、弹药库以及军事基地。

执政党议员呼吁肖尔茨改变立场

德国国内要求向乌克兰提供这款导弹的呼声目前也日益高涨。九月中旬，多名执政联盟所属党派的联邦议员曾为此致函德国总理肖尔茨。

迄今为止，肖尔茨在此问题上一直持审慎态度。他要排除这款导弹被用来袭击俄罗斯本土目标的可能性，因为这可能引发俄罗斯针对德国的报复行动。议员们致肖尔茨的信函中也谈及了这一问题："乌克兰政府的代表们在包括个人会晤的多次会谈中，都一再向我方承诺，这款武器将仅仅被用于袭击乌克兰被占领土上的目标。我们认为，没有任何理由对乌克兰方面的承诺表示怀疑。"

来自德国政府代表团的消息称，在西班牙格拉纳达举行的欧洲峰会期间，德国总理肖尔茨同乌克兰总统泽连斯基以及意大利总理梅洛尼举行会谈。这两次会谈都极具敏感性。

一般认为，同泽连斯基举行的会谈中，两位政治家将重点讨论德国对乌克兰的军援问题。同意大利总理梅洛尼的会谈则将聚焦德国政府对一些非政府组织提供财政帮助的问题。这些非政府组织在地中海对难民提供救助，并帮助他们登陆意大利岛屿。前不久，梅洛尼曾致函肖尔茨，对这些组织救助难民的问题提出批评。德国方面则回应称，有关资助计划已经得到联邦议院的批准，已经无法撤回成命。

欧洲峰会是由法国总统马克龙发起的，目前已经举办过两次。有大约50个欧洲国家领导人出席的欧洲峰会，目的是促进欧盟同其他欧洲国家间的合作。

（德广联，德新社）

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