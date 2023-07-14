肖尔茨：德企会继续在中国投资

（德国之声中文网）肖尔茨周五（7月14日）在柏林谈及新获内阁批准的“中国战略”时表示，“许多企业将继续在中国大量投资，将向中国出口，也将从中国购买商品和服务”。他说，预计企业们会注意风险管控，会抓住时机在中国以外的其他地方进行投资、建立供应链，这种降低对中国业务的依赖性、实现产业链多样化，是非常重要的。

这位德国总理强调，许多德国企业已经在注意这一点、在进行风险管理。路透社指出，这与德国外长贝尔博克的基调有所不同。贝尔博克周四批评说，一些企业尚未认识到它们必须重新定位。

肖尔茨也试图打消德企们的疑虑、避免企业们认为德国政府会对海外投资进行大范围的国家审核。他说，并不是要把海外投资都置于国家审核之下，这与德国的经济模式背道而驰，而且会使国家负担过重。

不过，这位德国总理也强调，“我们希望密切关注对军事安全和总体安全至关重要的领域” 。

本周四，德国政府发布了有史以来第一份中国战略文件。该战略呼吁德国减少对中国的经济依赖，尤其是在具有重要战略意义的领域，并敦促德国企业避免片面依赖中国供应商、中国客户。

台北和北京怎么回应？

在台湾，德国政府的首个“中国战略”得到了积极回应。台湾外交部发言人周五表示，台湾将尽最大努力与德国以及其他志同道合的伙伴合作，继续建立以规则为基础的国际安全秩序，全面深化民主供应链，加强全球民主韧性。

在德国的“中国战略”中，柏林警告中国不要攻台，表示“台海现状的改变只能在双方同意的情况下和平进行。军事升级也将影响德国和欧洲的利益”。台湾的政治观察家们将德国推出这一战略解读为台湾问题日益成为全球核心问题的标志。

与此同时，北京则“希望德方全面客观看待中国发展”。在周四柏林发布“中国战略”后，中国驻德国大使馆迅速发声明表示，希望德方理性、客观地看待对中关系，若基于意识形态偏见和竞争焦虑强行“去风险”，只会适得其反、加剧风险。在周五的例行记者会上，中国外交部发言人汪文斌再次回应称，“以去风险、降依赖之名，行竞争和保护主义之实，是将正常的合作泛安全化、泛政治化，只会适得其反，人为制造风险”。

汪文斌也警告说“以价值观和意识形态划线，鼓噪所谓‘制度、利益、价值观竞争’，是逆时代潮流而动，只会加剧世界的分裂”。他还指出，“事实上中德共识远多于分歧，合作远大于竞争，双方是伙伴而不是对手”。

（德新社，路透社）

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