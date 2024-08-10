肖尔茨：巴黎激励德国申办奥运会

在第二次访问巴黎奥运会期间，德国总理肖尔茨表示，他希望巴黎奥运会能够为德国申办2040年奥运会提供灵感。

（德国之声中文网）德国总理肖尔茨周五（8月9日）表示，巴黎奥运会激励了德国申办2040年奥运会。

肖尔茨在访问德国奥运代表团驻地时，对此次奥运会表示了高度赞赏，并向法国朋友们表示“热烈祝贺”，称本届奥运会体现了“奥林匹克卓越、公平和合作的精神”。

肖尔茨形容这些价值观在“我们所生活的世界中极为重要”，并表示希望巴黎2024的经历能够在德国产生“感染力”。

“如你所知，我们计划再次申请在德国举办奥运会。”他对德国运动员说道。截至周五，德国运动员已获得29枚奖牌，其中包括12枚金牌。德国在奖牌榜上排名第八。

“我们在这里共同经历的一切都是巨大的激励，”肖尔茨说道。他在周四晚上观看了德国与荷兰的男子曲棍球决赛，德国队在比场赛中输给了荷兰队。

德国有意申办2040年奥运会

上周，德国内政部长费瑟（Nancy Faeser）签署了一份谅解备忘录（MoU），正式表明德国有意申办2040年夏季奥运会和残奥会——届时将是德国统一50周年。

这份谅解备忘录是在与德国奥委会（DOSB）、柏林、汉堡、杜塞尔多夫、慕尼黑和莱比锡等城市以及巴伐利亚州和北莱茵-威斯特法伦州进行磋商后签署的。预计将在2024年底前提出完整的申办方案。

德国上一次举办奥运会是在1972年的慕尼黑。这届奥运会因巴勒斯坦激进组织“黑色九月”袭击奥运村杀害11名以色列运动员和教练而蒙上了阴影。

在此之前，纳粹德国曾于1936年在柏林举办奥运会。

（德新社等）



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