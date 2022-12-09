肖尔茨：坚持“一个中国”框架 反对武力攻台

（德国之声中文网）与俄乌战争相关的问题占据了《南德意志报》对肖尔茨采访的主要版面，而这位德国总理在今年2月俄罗斯入侵乌克兰之后数日宣布的“时代转折点”，也成为红黄绿联合政府上任以来的重要政策调整举措。

2022年已经接近尾声，在评估2023年乌克兰局势走向时，肖尔茨认为，鉴于俄罗斯目前在乌克兰战场上失利，所以战争进一步升级的危险性很大。对于核战争风险，肖尔茨提到自己在11月初访问北京时和随后的20国集团峰会上，习近平都一再强调了反对核战争的立场。

不过肖尔茨承认，这一切努力都未能阻止普京继续对乌克兰的能源基础设施进行残暴的进攻。他表示自己在与普京通电话时也明确表示，俄罗斯必须结束战争，将军队从乌克兰撤出，并且创造互相和解的可能性。

通过多样化降低依赖

乌克兰战争的爆发，以及随之而来的欧洲能源危机，使得德国政界和经济界越来越多的声音呼吁降低对某一个国家的依赖性，不管是俄罗斯还是中国。《南德意志报》记者也提到了降低德国经济对话依赖性的问题。

肖尔茨首先强调，自己并不支持在国际上脱钩的想法。“去全球化和自愿将贸易伙伴限制在一些少数国家之内都不是世界未来发展的良方。尽管全球化也饱受批评，但它确实给全世界数十亿人口带来了更多的富裕和更好的生活前景。错误在于企业和国家对个别国家过度依赖。而对此的答案必须是：通过多样化来降低依赖。”

肖尔茨今年11月初在北京会见习近平

至于具体在哪些方面降低依赖性，肖尔茨举了供应链、出口市场和原材料作为例子。“对于企业来说，这意味着他们无法再以非常低廉的价格供应一些产品。此外我们还需要建立一个积极的原材料供应战略。”这位德国总理强调，很多转变无法一蹴而就，但是他和一些德国企业总裁谈话之后得到的印象是，这些公司早已经开始做这件事了。

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“坚决反对向台湾发动武力进攻”

《南德意志报》记者提出，有专家认为中国可能在2026年就会武力进攻台湾，而万一类似预测成为现实，德国是否已经为如何应对做好了准备？

肖尔茨对此表示，包括美国和德国在内的很多国家在台湾问题上的政策都是“非常清晰的”。“我们都会在‘一个中国’的框架内行动。但与此同时我们也一致反对向台湾发动武力进攻。这一点我在和中国国家主席谈话的时候，也已经做出了明确的表述。”

除了俄乌战争、对华政策和台湾问题之外，肖尔茨在此次访谈中还回答了有关扩大德国天然气储备、减轻民众经济负担，以及美欧贸易关系等其它领域的问题。

（德国联邦政府网站、南德意志报）

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