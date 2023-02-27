 肖尔茨喊话中国：不要给俄罗斯武器！ | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 02.03.2023

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时政风云

肖尔茨喊话中国：不要给俄罗斯武器！

德国总理肖尔茨呼吁中国为促使莫斯科结束战争做出更大努力，并向北京喊话：不要输送武器帮助俄罗斯在乌克兰的侵略战争。

肖尔茨3月2日在联邦议院发表政府声明

肖尔茨3月2日在联邦议院发表政府声明

（德国之声中文网）肖尔茨对中国对乌克兰冲突中的立场提出批评，并呼吁中国对莫斯科施压，为促使俄罗斯从乌克兰撤军做出更大努力。

"我要对北京传达的信息很明确：请运用你们在莫斯科的影响力，敦促俄罗斯撤军。还有：不要向侵略方俄罗斯提供武器！"肖尔茨周四（3月2日）在德国联邦议院发表政府声明讲话时说。

肖尔茨在讲话中称，中国在最近就乌克兰冲突提出的"十二点"立场文件中再次明确重申反对使用和威胁使用核武器，这有助于避免冲突升级。但他也指出，中国日前在印度举行的G20财长会议上不愿明确谴责俄罗斯的侵略行径，"令人失望"，而这一点在去年的巴厘岛G20首脑峰会上已是各方的共识。

就中方的立场文件，肖尔茨还说："人们有理由期待中国与主要的当事方--乌克兰和泽连斯基总统讨论这些建议。"

“时代的转折”一年后：德国成为乌克兰重要后盾

国际社会对乌克兰战争的反应凸显了全球各国立场的分歧。中国和印度都没有谴责俄罗斯对乌克兰的入侵。鉴于此，美国已表示，如果北京向俄罗斯提供军事支持，美国将对中国实施制裁。

路透社援引消息人士称，目前华盛顿正在就这一新的制裁的可能性，与关系密切的盟国进行沟通。有关磋商仍处在初步阶段，目的是争取一系列国家、特别是七国集团发达国家的支持，为可能采取的限制措施提供协调。

肖尔茨在发言中还表示，德国及其盟友正在与基辅就提供安全保障、以在乌克兰实现持久和平进行磋商。"这一安全保障的前提是乌克兰在这场战争中成功地保卫自己"，他补充说，德国将继续向乌克兰提供武器支援。

肖尔茨还再次呼吁俄罗斯从乌克兰撤军。但他表示，俄罗斯总统普京目前无意结束这场战争，为"公正的和平"而对话。

从香港看家乡战火 乌克兰人：感觉比一年前更有力量

（德新社、路透社、法新社）

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