肖尔茨启程访华：俄乌战争、台海局势成焦点

（德国之声中文网）德国总理肖尔茨周六（4月13日）启程对中国展开为期三天的访问，随访的有农业部长厄兹德米尔（ Cem Özdemir）、交通部长维辛(Volker Wissing)和环境部长莱姆科(Steffi Lemke)以及一支经济代表团。

根据总理府新闻稿，肖尔茨此行主题是“共同可持续行动”（Gemeinsam nachhaltig handeln），与德国政府去年发布的中国战略一致。肖尔茨将在当地时间周日上午抵达重庆，造访当地的博世公司（Bosch）并参观博世的可持续氢动力生产设施。在重庆市参观期间，肖尔茨将与青年学子和建筑师讨论现代城市规划。他还将与重庆市委书记袁家军举行会谈。

周一，肖尔茨将赴上海会见外贸商会代表，与同济大学学生举行讨论会，接着参观聚合物生产商科思创（Covestro）的创新中心。此外，肖尔茨将与中海市委书记陈吉宁举行会谈。

肖尔茨此行最后一站将前往北京，与中国国家主席习近平会面，之后与中国总理李强举行会谈。周二午后，两国政府首脑还将参加“德中经济咨询委员会”(DCBWA)会议。

在中国之行的最后，肖尔茨预定会参观北京798艺术区，并在歌德学院会见艺术和社会领域代表。

德国总理访中：俄乌战争下的外交挑战

俄乌战争、台海局势

经济关系和国际危机是此次访问的重点。在俄罗斯入侵乌克兰后，西方国家试图孤立莫斯科。而北京尽管表面中立，仍是克里姆林宫最重要盟友。中国领导人迄今未谴责俄罗斯发动的战争，而是将冲突归咎于西方。

在动身前往中国不久前，肖尔茨呼吁北京政府对俄罗斯入侵乌克兰采取明确立场。他对《日报》（taz）表示，这将是他在北京会谈的一个重要部分。

“重要的是，中国不支持俄罗斯对邻国乌克兰发动的野蛮战争。” 肖尔茨补充说，和平与边境不受侵犯是欧洲的“核心利益”。“中国也可以明确表示，这场毫无意义的帝国主义战争必须停止。”

此外，中国与台湾的紧张关系预计也是讨论议题之一。自俄乌战争爆发以来，对中国可能攻台的忧虑增加。中国领导层多次重申不放弃武统选项。

台湾驻德国代表谢志伟本周对德新社表示，肖尔茨第一次访问中国时已经向中国领导人发出明确警告，但中国对台威胁有增无减。“或许中方当时没有那么清楚地明白他的意思。” 如果肖尔茨先生“再次以明确语言说这些话，将不是件坏事”。

“重新平衡”欧中贸易关系

中国是德国最重要贸易伙伴，此次约有十几名德国知名企业经理随同总理出访。这是肖尔茨自2021年底上任以来第二次访华。2022年11月第一次访问中国时，由于新冠疫情的缘故，肖尔茨只在中国待了一天。此次为期三天的访问，是他作为总理出访时间最长的一次。

在德国总理本周末前往中国访问的同时，西方正就中国的贸易行为及其与莫斯科的亲密关系对北京采取强硬态度。欧盟指责中国以低于市场价格出售的补贴商品充斥欧洲。

继对太阳能电池板、电动汽车和火车的国家补贴进行调查之后，欧盟委员会周二开始对中国的风力涡轮机供应商进行调查。

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肖尔茨启程访问前一日，法国总统马克龙在与肖尔茨进行视频通话，呼吁“重新平衡”欧中贸易关系。两人在通话中还强调了“提升欧洲竞争力”的必要性，特别是通过深化泛欧资本市场来实现这一目标。

德国汽车工业则公开反对针对中国进口电动汽车征收惩罚性关税。德国汽车行业协会（VDA）主席穆勒（Hildegard Müller）在总理出访前夕对《星期日世界报》表示，“双方都需要有对话意愿”。她强调，额外关税等反补贴措施无法解决欧洲汽车业面临的挑战。

欧委会对中国电动汽车反补贴调查的结果将决定是否征收关税以保护欧盟制造商。临时进口关税最早可能在7月份征收。

(德新社、路透社、法新社）

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