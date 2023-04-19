肖尔茨否认与马克龙之间就对华政策存在分歧

（德国之声中文网）德国联邦总理肖尔茨周二（4月18日）在柏林表示，欧盟内部在对华政策的问题上不存在分歧。他说，德国和欧盟一样，都遵循“一个中国”政策。

在谈到中国不放弃以武力形式统一台湾的问题时，肖尔茨说：“很显然，不能允许通过武力改变现状。”

他强调说：“这也是法国总统（马克龙）的立场和态度。欧洲和美国在这个问题上的立场也是一致的。”

4月5日至7日，马克龙与欧盟委员会主席冯德莱恩一同访问中国期间，马克龙曾表示，“欧洲人必须回答一个问题，升高台湾的紧张局势符合我们的利益吗？不。”他说，最不好的状况就是欧洲在台湾议题上变成“跟跑者”，“随从着美国的政治议程和中国的过度反应”。“我们为什么要按照别人选择的节奏走呢？”

马克龙表示：“欧洲人无法解决乌克兰的危机，这样我们要如何令人信服地在台湾议题上表示，‘注意了，如果你们犯了什么错，我们会出手’？如果你真的想增加紧张局势，就那样做吧。”

马克龙的这番表态引发了广泛的批评和质疑。有人将马克龙的表态解读为，台湾问题不是欧洲的议题。

此后，马克龙在访问荷兰时回应围绕自己所谓欧洲“战略自主”言论的争议时称，法国和欧洲在台湾问题上的立场没有变化，那就是维持现状和寻求和平解决。

回应争议 马克龙强调对台立场不变

4月9日，法国海军"牧月号"护卫舰在中国围台军演期间穿越台湾海峡，但是没有引发中国方面的强烈反应。马克龙在访问荷兰时还说，法国军舰在中国围台军演期间穿行台湾海峡“展现了法国对该地区的积极参与”。

德国联盟党议会党团在本周二出台联盟党对华战略。基民盟党主席梅尔茨（Friedrich Merz）表示，该战略谋求大幅度地对中国“去风险化”。他还批评德国“红绿灯”联合政府缺少统一的对华立场。但是社民党议会党团主席穆策尼奇（Rolf Mützenich）则表示，绿党籍的外长贝尔博克追随的正是社民党籍联邦总理肖尔茨制定的路线。

昨天（18日），欧盟委员会主席冯德莱恩也表示，欧盟执行的“一个中国政策是长期的”。

她说：“我们一贯呼吁维护台湾海峡的和平与稳定，我们强烈反对任何单方面改变现状的行为，特别是使用武力。”

（路透社、法新社、美联社、德新社）

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