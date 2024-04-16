肖尔茨吁对俄施压 习近平称中德合作无风险

（德国之声中文网）肖尔茨周二在会晤习近平后在X平台上发文称，“我请求习主席对俄罗斯施加影响，促使普京停止其疯狂的征战，撤回他的军队，结束这场可怕的战争。”

肖尔茨在会谈中向习近平表示，“俄罗斯对乌克兰的侵略战争和俄罗斯的军备对欧洲安全产生非常重大的负面影响......直接影响了我们的核心利益”，并指俄罗斯政府损害国际秩序，违反《联合国宪章》原则。肖尔茨在推文中表示与习近平达成共识，“德中两国愿意就在瑞士举行高级别会议、以及今后的国际和平会议进行积极和密切的协商。”

据中国官方的新闻通稿，习近平强调，中方不是乌克兰危机的当事方、参与方，但一直在以自己的方式劝和促谈。中方鼓励和支持一切有利于和平解决危机的努力，支持适时召开俄乌双方认可、各方平等参与、对所有和平方案进行公平讨论的国际和会，愿就此同包括德国在内的有关各方保持密切沟通。

人权、经贸、去风险

肖尔茨周二还表示，同中方谈到了人权这一“重要话题”。

肖尔茨还说，他与习近平谈到经济议题时表示，德国无意同中国“脱钩”，但希望中方在解决结构性问题上有所进展，并改善合作的质量。他说，欧洲希望降低风险，同时深化现有的交往，并建立新的联系。

德國總理肖尔茨在中國 去了哪 説了啥

习近平则指出，中德产业链供应链深度互嵌，两国市场高度依存。中德互利合作不是“风险”，而是双方关系稳定的保障、开创未来的机遇。

他提醒应该“警惕保护主义抬头”，呼吁德国应从市场角度“客观辩证看待”产能问题，并为中国企业赴德发展提供公平、透明、开放、非歧视的经商环境。近期欧美国家指控中国在电动车、电池等绿色能源产品“产能过剩”，并宣布启动反补贴调查。

肖尔茨前一天拜访上海同济大学时，曾透露他对欧洲进口中国汽车的观点。他认为，欧洲市场对中国汽车应开放且公平，但重要的前提是必须维持公平竞争，换言之就是“不倾销，不生产过剩，不侵权”。

习近平还说，中德之间“没有根本利益冲突，彼此不构成安全威胁”；只要双方“坚持互相尊重、求同存异、交流互鉴、合作互赢，两国关系必将继续行稳致远”。

在与习近平会晤后，肖尔茨还与中国国务院总理李强举行了会谈。李强在会议中表示，中德应该加强经济和贸易合作，双方都认为两国的经济利益深度交融。

(综合报道)

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