 肖尔茨南美之行：重拾合作、聚焦资源 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 31.01.2023

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

时政风云

肖尔茨南美之行：重拾合作、聚焦资源

德国总理肖尔茨结束对南美三国的访问。在巴西，德国希望恢复此前受损的双边关系。在阿根廷和智利，肖尔茨试图寻获能为德国能源转型提供必要资源的伙伴。

肖尔茨在布宜诺斯艾利斯La Boca社区

肖尔茨在布宜诺斯艾利斯La Boca社区

（德国之声中文网）肖尔茨周一（1月30日）与巴西总统卢拉举行了会晤。肖尔茨是卢拉就任以来第一位访问该国的外国政府首脑。肖尔茨在与卢拉会晤后举行的新闻发布会上表示，巴西重返世界舞台令人欣喜。

巴西新政府上台后，包括德国在内的欧洲国家正努力恢复在卢拉前任博索纳罗任期内受损的双边关系。肖尔茨和卢拉均强调，希望尽快推进欧盟与多个南美国家组成的"南方共同市场"（Mercosur）之间的自由贸易协定的签署。在巴西之前，肖尔茨已访问了阿根廷和智利。

卢拉：不会向乌克兰提供弹药

德国和巴西两国政府在一份联合声明中表示，将致力于联合国安理会的扩大，并"互相承诺支持对方在扩大后的安理会中获得常任理事国席位"。声明强调，联合国在世界和平与安全中具有核心的作用。

肖尔茨与卢拉：巴西重返世界舞台令人欣喜。

肖尔茨与卢拉：巴西重返世界舞台令人欣喜。

两国还在声明中谴责俄罗斯对乌克兰发动战争以及吞并被侵占领土的行径，是"公然违反国际法"。但就肖尔茨提出的巴西是否可向乌克兰提供坦克用弹药的问询，卢拉予以拒绝。他说："巴西是一个和平的国家，巴西不愿以任何形式参与一场战争，包括间接参与。"

此前，智利和阿根廷领导人在肖尔茨到访期间谈及乌克兰战争时，也都表示不会向乌克兰提供战时支援。阿根廷总统费尔南德斯说，"没有计划向乌克兰和其他冲突地区提供武器"。智利总统博里奇仅承诺将援助乌克兰的战后重建。

亚马逊雨林、锂矿、能源

在巴西，肖尔茨赞扬了卢拉加强气候保护、制止在亚马逊流域砍伐热带雨林的计划。数周前，德国联邦总统和环境部长访问巴西时曾宣布，将向该国提供2亿欧元资金，用于保护亚马逊流域的雨林。在博索纳罗执政期间，鉴于巴西政府推行破坏生态、过度开发的政策，德国一度冻结对巴西的发展援助给付。

延申阅读：为什么欧洲人吃肉会破坏南美生态环境？

这个经济动荡的国家为何受到欧美和中国的追捧？

肖尔茨此次南美之行的目的之一，是为德国经济和能源转型寻找新的资源伙伴。在阿根廷，肖尔茨签署了能源合作及扶植初创企业的两项协议。前者主要涉及绿色氢能，同时肖尔茨还表达了德国对阿根廷液化天然气的兴趣。

在智利，肖尔茨提议由德国协助智利发展锂矿加工，以帮助锂矿开采大国智利在当地对这一高科技产品不可或缺的原料进行深加工。迄今为止，中国从全球大量购买锂矿原料，在国内加工成品后再出口到世界各国。为减少对中国供应链的依赖，德国正在寻找多元化的伙伴。肖尔茨访问期间，德国冶金集团Aurubis与全球最大的铜矿开采企业、智利的Codelco签署了一份合作意向协议。

 

(德新社、路透社、法新社)

© 2023年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。

 

相关内容

德国总理肖尔茨到访巴西，此次南美之旅他还访问了阿根廷和智利。与巴西总统卢拉会晤后两人召开了记者会。肖尔茨对巴西重返国际舞台感到高兴。卢拉表示俄乌战争也是这次两人讨论的一个重点，他呼吁中国在俄乌和平谈判中发挥作用，也强调巴西不会偏袒任何一方。

巴西总统呼吁中国：是时候出面调停俄乌战争了！ 31.01.2023

德国总理肖尔茨到访巴西，此次南美之旅他还访问了阿根廷和智利。与巴西总统卢拉会晤后，两人召开了联合记者会。肖尔茨对巴西重返国际舞台感到高兴。卢拉表示，俄乌战争也是这次两人讨论的一个重点，他呼吁中国在俄乌和平谈判中发挥作用，也强调巴西不会偏袒任何一方。  

ACHTUNG: SPERRFIRST 24. APRIL 00:01 UHR. - SPERRFRIST 24.04. UM 00.01 UHR - ARCHIV - Ein F-16 Kampfflugzeug der rumänischen Luftwaffe steht am 07.10.2016 auf einem Rollfeld in Borcea, Rumänien. Der US-Konzern Lockheed Martin ist Hersteller der F-16 Flugzeuge. Am 24.04.2017 veröffentlicht das Stockholmer Friedensforschungsinstitut Sipri Zahlen zu den weltweiten Rüstungsausgaben 2016. Foto: Robert Ghement/EPA/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

美、德明言不会给基辅战机 法国称“原则上无禁区” 31.01.2023

美国总统拜登表示，不会向乌克兰提供F-16战斗机。德国上周也有类似表态。法国总统马克龙则表示不排除，但也警告要防止战争升级。巴西总统卢拉拒绝了德国的请求，表示不会向乌克兰提供猎豹式防空坦克的弹药。卢拉还称，打算与中国国家主席习近平一道在交战双方之间进行调解。

Brazil's President Luiz Inacio Lula da Silva, his wife Rosangela Janja da Silva, Vice President Geraldo Alckmin and his wife Maria Lucia Ribeiro Alckmin raise their arms after Lula received the presidential sash at the Planalto Palace, in Brasilia, Brazil, January 1, 2023. REUTERS/Ueslei Marcelino

盧拉宣誓出任巴西總統 開啟第三任期 02.01.2023

新年初始，巴西左派領袖盧拉1日宣誓就任總統，在國會典禮上發表演說。他大肆批評前朝政府破壞環境、濫用資源，幾乎將國家「掏空」，並誓言重建家園。巴西從極右翼政權走向左傾，有哪些議題值得關注？

广告

媒体看中国

TikTok让数以百万计的青少年沉迷上瘾?

德语媒体：TikTok 禁还是不禁?

TikTok引发的数据安全忧虑，已经让美国政府禁止在公务手机上安装这款APP。德国《世界报》认为，这样做还不够，因为数据安全问题并非关键，数以百万计的青少年沉迷上瘾才是欧洲面临的大麻烦。《新苏黎世报》则反驳了《世界报》观点。