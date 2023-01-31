肖尔茨南美之行：重拾合作、聚焦资源

（德国之声中文网）肖尔茨周一（1月30日）与巴西总统卢拉举行了会晤。肖尔茨是卢拉就任以来第一位访问该国的外国政府首脑。肖尔茨在与卢拉会晤后举行的新闻发布会上表示，巴西重返世界舞台令人欣喜。

巴西新政府上台后，包括德国在内的欧洲国家正努力恢复在卢拉前任博索纳罗任期内受损的双边关系。肖尔茨和卢拉均强调，希望尽快推进欧盟与多个南美国家组成的"南方共同市场"（Mercosur）之间的自由贸易协定的签署。在巴西之前，肖尔茨已访问了阿根廷和智利。

卢拉：不会向乌克兰提供弹药

德国和巴西两国政府在一份联合声明中表示，将致力于联合国安理会的扩大，并"互相承诺支持对方在扩大后的安理会中获得常任理事国席位"。声明强调，联合国在世界和平与安全中具有核心的作用。

两国还在声明中谴责俄罗斯对乌克兰发动战争以及吞并被侵占领土的行径，是"公然违反国际法"。但就肖尔茨提出的巴西是否可向乌克兰提供坦克用弹药的问询，卢拉予以拒绝。他说："巴西是一个和平的国家，巴西不愿以任何形式参与一场战争，包括间接参与。"

此前，智利和阿根廷领导人在肖尔茨到访期间谈及乌克兰战争时，也都表示不会向乌克兰提供战时支援。阿根廷总统费尔南德斯说，"没有计划向乌克兰和其他冲突地区提供武器"。智利总统博里奇仅承诺将援助乌克兰的战后重建。

亚马逊雨林、锂矿、能源

在巴西，肖尔茨赞扬了卢拉加强气候保护、制止在亚马逊流域砍伐热带雨林的计划。数周前，德国联邦总统和环境部长访问巴西时曾宣布，将向该国提供2亿欧元资金，用于保护亚马逊流域的雨林。在博索纳罗执政期间，鉴于巴西政府推行破坏生态、过度开发的政策，德国一度冻结对巴西的发展援助给付。

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肖尔茨此次南美之行的目的之一，是为德国经济和能源转型寻找新的资源伙伴。在阿根廷，肖尔茨签署了能源合作及扶植初创企业的两项协议。前者主要涉及绿色氢能，同时肖尔茨还表达了德国对阿根廷液化天然气的兴趣。

在智利，肖尔茨提议由德国协助智利发展锂矿加工，以帮助锂矿开采大国智利在当地对这一高科技产品不可或缺的原料进行深加工。迄今为止，中国从全球大量购买锂矿原料，在国内加工成品后再出口到世界各国。为减少对中国供应链的依赖，德国正在寻找多元化的伙伴。肖尔茨访问期间，德国冶金集团Aurubis与全球最大的铜矿开采企业、智利的Codelco签署了一份合作意向协议。

(德新社、路透社、法新社)

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