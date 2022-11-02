 ″肖尔茨先生，请您放弃访华计划″ | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 02.11.2022

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时政风云

"肖尔茨先生，请您放弃访华计划"

德国总理肖尔茨将于周四启程前往北京。本周二，人权组织和维吾尔社团在柏林举行新闻发布会，呼吁肖尔茨在北京公开提及中国恶劣的人权记录。与此同时，中国异议人士也发表联署信，敦促肖尔茨取消访华计划，以免向世界发出错误信号。

Deutschland China Diplomatie l Symbolbild

（德国之声中文网）11月3日，德国总理肖尔茨将启程前往北京，随同他一起访华的是一支经济代表团。肖尔茨将同中国党和国家领导人习近平举行会谈。联邦政府发表的一份声明中称："会谈中心内容将围绕德中双边关系以及气候变化、俄罗斯的侵乌战争和东亚局势等国际议题。"

联邦政府的新闻稿中，人权没有占据重要位置。然而，在人权组织看来，肖尔茨在北京公开谈及中国的人权状况，是非常重要的。受威胁民族协会的发言人辛德勒（ Hanno Schedler）在柏林一次新闻发布会上表示，德国总理访华期间，不应忘记西藏和内蒙古的人权状况，更不应忘记香港民众被剥夺的新闻和言论自由。

辛德勒认为，尤为令人遗憾的是，此次访华行程没有在欧盟内部进行协调。他表示，只有整个欧盟团结起来，才能突显人权议题的重要性。辛德勒认为，肖尔茨此次同习近平会晤时，"想必只会蜻蜓点水般地顺带提及人权。"

人权观察德国分部主任米歇尔斯基（ Wenzel Michalski）则将德中关系同俄乌战争进行了比较。他表示，从俄乌战争我们可以看到，"对人权议题无动于衷，等于放任这些国家为所欲为。"

他期望德国总理在同中国东道主举行会谈时，至少赋予人权议题和经济利益同等重要的地位。不过，米歇尔斯基也表示，他对此并不乐观。他说："肖尔茨随行人员中只有经济届代表，人权议题能否得到重视，就很值得怀疑了。"

维吾尔和华人流亡人士呼吁肖尔茨放弃访华计划

世界维吾尔大会主席多尔昆·艾莎（Dolkun Isa) 此前就曾致函德国总理肖尔茨，呼吁他取消访华计划。流亡德国的艾莎表示，他的母亲已在中国的再教育营中死于非命，他的多个兄弟也都被判以重刑。艾莎强调，联邦政府在其联合执政协定中曾明确承诺，会更多地关注维吾尔境况。

艾莎说，德国总理此次率经济代表团出访中国足以说明，"德国将经济利益置于人权之上。"世界维吾尔大会呼吁联邦政府，履行道义及法律责任，"对中国政府的残暴行径采取应对措施。"

联邦新闻发布会上，世界维吾尔人大会主席艾莎呼吁德国总理放弃访华计划。

联邦新闻发布会上，世界维吾尔人大会主席艾莎呼吁德国总理放弃访华计划。

德国外交部长贝尔博克也呼吁肖尔茨在访华期间遵守联合执政协定。这位绿党籍外交部长目前正在乌兹别克斯坦访问，她呼吁社民党籍总理访华期间要想"中国明确发出执政伙伴共同的信号。"

一些来自中国的反对派知识分子也呼吁肖尔茨放弃访华计划。数码传媒机构Table.Media 发表的这份有一百多人签名的公开信中写道："肖尔茨先生，请您不要访问中国。"这份公开信的签署人中包括1989年天安门学生运动领袖王丹和吾尔凯西以及2012年度德国图书贸易和平奖得主、生活在柏林的流亡作家廖亦武。信中称:"今天的中国已经不仅仅只是一个中央集权国家，它正在逐渐沦为以纳粹为榜样的专制政权。"公开信指控中国政府正在新疆、西藏和内蒙残暴践踏人权，并且在实施"种族灭绝"政策。

中国使馆试图对新闻发布会施加影响

北京的中共政权对言论和新闻自由的蔑视，千里之遥的柏林联邦新闻发布会(BPK)也有了切身感受。联邦新闻发布会是一家政治上完全独立的机构，成员包括数百名从事联邦议院新闻报道的记者。该组织会定期邀请联邦政府、组织团体以及各政党代表出席新闻发布会。

德国总理肖尔茨访华前夕，联邦新闻发布会也邀请人权观察、受威胁民族协会以及世界维吾尔大会的代表在柏林同记者会面，陈述他们对此次访华行程的期望。但此次新闻发布会开始之间，主持人发表了一份声明："本次新闻发布会举行前夕，中国大使馆曾同我们进行过联系，这种行为令我们感到诧异。"

中方联络新闻发布会是出于什么目的，这位主持人拒绝透露。但是可以想见的是，此次新闻发布会的内容会令北京极为不悦。

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