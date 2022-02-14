 肖尔茨会见普京 欢迎俄宣布部分撤军 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 15.02.2022

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时政风云

肖尔茨会见普京 欢迎俄宣布部分撤军

德国总理肖尔茨结束对基辅的访问后，周二前往莫斯科，同俄罗斯总统普京就外交解决目前的乌克兰危机举行对话。对于俄方宣布从俄乌边境部分撤军，肖尔茨表示欢迎。

Russland | PK Putin und Scholz in Moskau

（德国之声中文网）肖尔茨在莫斯科同普京进行了4个多小时的会谈。俄罗斯电视台对本次会谈的开始进行了实况报导。肖尔茨说，他非常高兴有机会同俄罗斯总统进行交流，“重要的是，国与国之间的关系通过友好协商得到解决”。普京在会后说，对话主要围绕欧洲安全局势以及乌克兰危机。

他们二人分别坐在一张长桌的两端，隔着约6米。此前，肖尔茨拒绝由俄罗斯方面对他做新冠核酸采样检查，德国驻俄罗斯使馆派来一名女医生在飞机降落后对肖尔茨做了检查，因此，肖尔茨比预计晚出舱40分钟。

俄宣布从边境地区部分撤兵

肖尔茨对俄罗斯宣布从乌克兰边境附近撤回部分军队表示欢迎：“这是一个良好的信号。我们希望接下来会有更多军队撤离。”肖尔茨在与俄罗斯总统普京会谈后还表示，现在 "迫切需要 "缓和局势。

Russland Deutschland Bundeskanzler Olaf Scholz in Moskau Treffen Putin

普京会见外国元首的会议桌

DW.COM

在媒体报道乌克兰驻英大使称“为避免战争可考虑放弃加入北约”之后，基辅出面澄清表示，寻求加入北约是写入宪法的目标，乌克兰没有放弃的打算。与此同时，德国总理肖尔茨抵达基辅开展斡旋之旅，向乌克兰许诺提供1.5亿欧元新贷款。

美国称本周俄罗斯将可能入侵乌克兰，并持续呼吁公民离开乌克兰。德国肖尔茨总理预计周一、周二访问基辅和莫斯科，期盼能当地情势能够缓和。

本周一，德国联邦总理肖尔茨赴美与拜登举行会晤，法国总统马克龙前往莫斯科与普京举行会面，德国外长贝尔博克飞往基辅与乌克兰总统泽连斯基举行磋商，这一系列的穿梭外交都是为了同一个目的：为乌克兰危机降温。

在肖尔茨抵达莫斯科前，克里姆林宫宣布，将从俄乌边境撤回部分军队。国防部发言人科纳申科夫（Igor Konaschenkow）表示，俄罗斯南部和西部军区的部队已经“完成了任务”，即将启程返回其军事基地。此外军事物资也已开始转运，但他没有透露具体的数字。

在与肖尔茨共同举行的记者会上，普京表示，他愿意继续和西方就对俄罗斯的安全保障进行谈判，但必须将其作为一个整体来看，而不是排除某些问题。

肖尔茨再一次强调，俄罗斯若对乌克兰采取军事行动将带来严重后果：“我们完全知道到时候该怎么做。我的印象是，其他人也很清楚这一点。"

普京则否认乌克兰危机中，俄方的目的是发动一场战争，“我们想这么作吗？当然不是”，他说，“因此我们为谈判进程提出了建议”。

北溪争议、德国之声

谈及有争议的北溪2号，肖尔茨说："就管道本身而言，大家都知道是怎么回事。我们有一个确保在欧洲转运天然气的承诺，通过乌克兰、白俄罗斯和波兰，通过北溪1号，所有这些都是按照我们的协议进行的。今后我们也会这样做。“

和与美国总统拜登会面后不同，肖尔茨明确地点了北溪2号的名字。在被问及前总理施罗德的有关表态时，肖尔茨说：“就北溪2号工程而言，我仍然不想评价一位前政治家在私人经济领域的活动。”

此外肖尔茨对俄罗斯公民社会空间被挤压提出批评，并表示希望德国之声能够继续在俄罗斯进行新闻报道。他还批评了反对派人士纳瓦尔尼被监禁，称这不符合法治国家原则。

 

（德新社、法新社）

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