肖尔茨会见习近平：没有人应该生活在对邻国的恐惧中

中德两位领导人借G20里约峰会之机，就俄乌战争、国际刑事已经双边关系进行了闭门会谈。这有可能是肖尔茨最后一次以联邦总理身份会见习近平。

(德国之声中文网)德国总理肖尔茨在里约热内卢参加20国集团峰会期间会晤了中国国家主席习近平。在会谈中，肖尔茨提到了俄罗斯入侵乌克兰的战争。"没有人应该生活在对于邻国的恐惧中--这是维护世界和平的一项核心原则，我们必须为此做出不懈的努力"，肖尔茨在周二的会晤中强调。

这位德国总理还表示，必须要对一些艰难的话题进行讨论，比如"俄罗斯对乌克兰的侵略战争，以及世界其它地区的危险局面比如中东局势"。

据路透社报导，肖尔茨在会晤习近平之前还透露，将会向这位中国领导人提出有关朝鲜士兵被派往俄罗斯前线的问题。而有关对邻国恐惧的表态，可能也是影射台湾问题。今年以来，中国解放军进行了多次围绕台湾岛的军事演习。

肖尔茨在周二也提到了德中之间的经贸关系。"我们必须要确保伴随着企业经济活动的是一个公平竞争环境"，他强调这是未来工作的"一个核心任务"。

G20峰会期间他们的座位紧挨着 图像来源: Kay Nietfeld/dpa/picture alliance

根据中国官方媒体的报道，习近平在双边会晤中赞赏"中德关系持续焕发新的生机和活力"，他强调在"世界百年未有之变局"背景下，中德两国作为世界第二、第三大经济体具有重要影响力，应该"从长远和战略角度看待和发展双边关系"。他呼吁双方坚持"互尊互敬、合作共赢"，为"推动平等有序的世界多极化、普惠包容的经济全球化作出重要贡献"。

由于柏林的交通灯执政联盟已经破裂，德国将在明年2月迎来提前大选。这有可能是肖尔茨最后一次以联邦总理身份会见习近平。

（综合报道）

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