肖尔茨会晤马科斯 呼吁中国在南海遵守国际法

（德国之声中文网）菲律宾和德国呼吁中国在南中国海遵守国际法。菲律宾总统马科斯周二在柏林与德国总理肖尔茨会晤后表示，如果中国在边界问题上不顾其它国家的意见、坚持单边决定，那就无法取得谅解。

肖尔茨则呼吁尊重国际法，和平解决领土冲突。他明确提及国际海事法庭及其裁决，同时强调航道自由。肖尔茨还表示："首要就是缓和紧张局面。"

马科斯：中国提议坚持"九段线"

马科斯还表示，并不是拒绝中国有关解决南中国海事宜的提议，而是对相关提议的前提条件提出疑问。他表示，中方的提议是建立在"九段线"的基础上。马科斯说，只要中国坚持"九段线"，就"很难有见到进展的可能性"。

中国对几乎整个南中国海声称拥有主权。

菲律宾外交部周二表示，收到来自中国的多项海事提议，但无法予以考虑，因违反其国家利益。

菲外交部在一份声明中称，中国最新的提议之一"坚持采取将会被视为默许或认可中国对阿云金浅滩控制和管理的行动"。阿云金浅滩是菲律宾对第二托马斯礁的称呼，中国称之为仁爱礁。

此前，《马尼拉时报》引述一名不具名的中国官员称，中国就南中国海形势提出建议，但菲政府不予回应。

菲外交部则表示，对中国公开双方秘密会谈的敏感细节感到惊讶。

《马尼拉时报》称，中国提交了11份有关管理第二托马斯礁以及斯卡伯勒浅滩（中国称黄岩岛）周边捕鱼事宜的建议文件。

就在上周，菲律宾补给船与中国海警船再次发生碰撞，中方使用高压水炮，菲方有四名船员受伤。

菲律宾谴责中国南海制造事端 导致4人受伤

中国外交部发言人：中菲不存在领土争议

周二，中国外交部发言人汪文斌表示，中国对南海诸岛的主权无可争辩，"中菲在南海不存在领土争议"。

汪文斌称，中方提出管控海上局势、开展合作的倡议，充分体现中方"通过谈判协商管控分歧的诚意和善意"，但菲方迟迟不予回复，还"频繁采取侵权挑衅行径"，"严重损害双方沟通合作氛围"。

菲外交部则表示，并未忽视中国的提议，并且还提交了反提案，而中方提出自身的反提案则"未反映我方在南中国海等事务上的利益"。

难做好邻居的中国与菲律宾 麻烦不断的邻居 中国目前是菲律宾最重要的贸易伙伴，但因两国在南海主权问题上的巨大争议，也被菲律宾视为一大威胁。2023年，中菲两国海警船多次在争议岛礁水域发生冲突、碰撞，北京和马尼拉相互指责对方危险挑衅、违反国际法。

难做好邻居的中国与菲律宾 南海仲裁 2016年7月，设在荷兰海牙的常设仲裁法院（PCA，内景图）宣布对菲律宾南海仲裁案的裁决，全面否定了中国长期坚持的“九段线”内对南海海域和岛礁拥有的历史权利，也几乎全面认同了菲律宾方面提出的一应诉求。裁决招致中国方面严词反驳。中国称仲裁结果是“非法、无效”的，并表示“不接受”、“不承认”。

难做好邻居的中国与菲律宾 杜特尔特：一纸空文 2016年上任的菲律宾总统杜特尔特认为，北京从未参与这一菲前任政府提请的仲裁，因此这是一份对中国没有约束力的文件，并说「其实根本没有仲裁」。杜特尔特在执政期间搁置了菲中在南海问题上的主权争议，以此换取中国的投资和贸易。

难做好邻居的中国与菲律宾 亲中疏美 普遍评价认为，杜特尔特上任后采取接近中国、疏远美国的路线。菲律宾减少了同美国的联合演习等军事合作，同时寻求中国的投资，包括用于发展该国的基础设施建设。不过《纽约时报》引用的数据显示，在杜特尔特任总统期间，中国只兑现了其承诺在菲律宾投资240亿美元中的3%。

难做好邻居的中国与菲律宾 外交转向 2022年5月当选菲律宾总统的小马科斯改变了前任的对外政策，重新加强与美国的联盟和防务合作，包括重启美菲在南中国海的联合巡航，并重提维护南海仲裁和菲律宾的主权，坚称“不会允许我们的海洋权利受到一毫米的践踏”。 菲律宾开始高调谴责北京入侵马尼拉的200海里专属经济区，驱赶菲律宾渔民。

难做好邻居的中国与菲律宾 两国关系“并非只有南海” 2023年元旦过后，小马科斯访问北京，受到中国领导人习近平的隆重接待。双方强调了中菲睦邻友好关系，以及以友好协商方式处理“海上问题”的愿望。之前在2022年7月，小马科斯对到访的中国外长王毅表示，对马尼拉和北京之间的“交流”持开放态度，“西菲律宾海并不是我们的关系中唯一的一个方面。”

难做好邻居的中国与菲律宾 增加美军进驻基地 2023年2月，美国防长奥斯汀宣布与菲律宾达成协议，美国军队获准进入菲律宾另外四个军事基地。这意味着美军将扩大在菲律宾的部署，尤其是针对中国在南海和台海的军事存在。此举激怒了北京。中国外交部指责美国是在加剧地区局势紧张，危害地区和平稳定，并称“地区国家应当对此保持警惕，避免被美裹挟利用”。

难做好邻居的中国与菲律宾 “马德雷山”号 菲律宾称为阿云津礁、中国称仁爱礁的一处环礁成为中菲领海争端的聚焦点。1999年，菲律宾将一艘旧军舰“马德雷山”号搁浅在该处，并派人驻守。中方一直要求菲律宾将船拖走，并一再阻挠运送补给的船只。

难做好邻居的中国与菲律宾 水炮、激光——危险动作频频 2023年下半年，菲律宾多次指责中国海警船阻拦菲补给船接近环礁。10月和12月发生两次船只碰撞事件，菲律宾方面指责中国海警用水炮攻击菲船只。2023年2月，中国海警还向一艘菲律宾船只使用“军用级别的激光”，导致菲律宾船员短暂失明。



肖尔茨会晤东南亚国家领导人

马科斯在与肖尔茨的会晤中感谢德国数十年来与菲律宾的军事合作。今年1月，德国外长贝尔博克曾访问菲律宾，并强调对该国海警维护海事安全的支持。

本周一到周三，肖尔茨先后会晤马来西亚、菲律宾和泰国领导人。德国希望扩大与东南亚国家的合作。肖尔茨周一表示，印太地区对德国和欧盟具有重要意义。

马科斯与肖尔茨的此次会晤主要谈及专业人才引进等事宜。肖尔茨强调，特别在医疗领域，菲律宾专业人才享有良好声誉。此外，德国还希望推进欧盟与东盟的自贸协定谈判。

肖尔茨所在的三党执政联盟希望降低对中国的经济依赖，扩大与其它亚洲国家的伙伴关系。

（法新社、路透社、德新社）

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