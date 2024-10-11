肖尔茨会晤泽连斯基 德国同伙伴一道再增援14亿欧元

（德国之声中文网）同肖尔茨举行会晤前泽连斯基宣布，他将向肖尔茨介绍他的“胜利计划”。他表示，乌克兰的诉求是“实现对乌克兰公正的和平”。

泽连斯基说：“我们认为，胜利计划中包含有针对性的、现实的步骤，有利于促成真正的和平。” 他表示：“没有任何一个国家，比乌克兰更渴望和平。为了不使战争进一步扩散，我们尽了一切努力。”

泽连斯基对德国提供的支持表示感谢，他说：“我个人向德国、向肖尔茨总理表示感谢，感谢你们对乌克兰提供了强有力的支持。特别是防空系统挽救了数以千计人的生命。”

德国总理肖尔茨强调了德国继续支持乌克兰的决心，“德国是第二大援乌国，我现在承诺，德国将继续扮演这一角色。” 肖尔茨强调，俄罗斯显然是想通过对乌克兰基础设施的狂轰乱炸摧毁乌克兰人民抵抗侵略的决心。

肖尔茨承诺，德国将继续给乌克兰强有力的支持。 图像来源: Ebrahim Noroozi/ASSOCIATED PRESS/picture alliance

肖尔茨表示，同其他伙伴一道，将再度向乌克兰提供14亿欧元的军事援助，其中包括防空系统和坦克。肖尔茨强调，明年我们仍会继续向乌克兰提供强有力的支持。“ 这也是向普京发出的明确信号，拖延时间的战略是不会奏效的。”

泽连斯基和肖尔茨是在柏林总理府举行会晤前，分别发表上述讲话的。 泽连斯基于周五下午乘机抵达柏林。出于安全原因，柏林政府区部分路段实施了严密的封锁。

按照原计划，泽连斯基本应于周六参加在德国拉姆施泰因美军基地举行的一次峰会。但由于美国总统拜登因飓风推迟访德，相关峰会也将延后举行。

(德新社，法新社）

© 2024年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。