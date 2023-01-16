肖尔茨任命新国防部长 人选出乎外界意料

（德国之声中文网）德国总理肖尔茨周二（1月17日）任命62岁的下萨克森州内政部长、社民党人鲍里斯·皮斯托里乌斯（Boris Pistorius）为联邦国防部长。总理府发言人黑贝施特莱特（Steffen Hebestreit）表示，皮斯托里乌斯周四将从联邦总理府领取任命文件，并在德国联邦议院宣誓就职。

在声明中，肖尔茨形容皮斯托里乌斯是德国的杰出政治家，并对他能担任国防部长一职表示欣喜。「皮斯托里乌斯是极具经验的政治家，他有行政经验，多年来一直处理安全政策」，这位德国总理说。

肖尔茨表示，皮斯托里乌斯具备「能力、自信和宽广的胸襟」，是领导联邦国防军「度过这一时代变革」的合适人选。

德国前国防部长、社民党人兰布雷希特（Christine Lambrecht）因持续受到舆论批评，上任仅13个月后于本周一辞去职务。黑贝施特莱特称，在兰布雷希特请辞后，「总理与社民党政党和议会党团领导层密切磋商，决定支持皮斯托里乌斯担任新一任国防部长」。

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皮斯托里乌斯的任命，意味着肖尔茨放弃了此前内阁男女人数相等的路线。如今肖尔茨内阁的男性人数高于女性。来自政府圈的消息指出，内阁改组仅限于国防部。

经验丰富 知识渊博 言辞犀利

下萨克森州内政部长皮斯托里乌斯是一名经验丰富的政治管理者。在联邦政府和各州内政部长圈子中，皮斯托里乌斯近年来被视为知识渊博的专家型政治家。尽管他多年来深耕于下萨克森州，但也参与了联邦社民党在选举活动和联盟谈判中的国内政治定位。

在内政部长会议上，被认为是务实派的皮斯托里乌斯明显喜欢与前联邦内政部长泽霍费尔（基社盟）等保守派人士在公开舞台上争论。他思维敏捷，言辞犀利，但从不失礼。皮斯托里乌斯过去多次被传有在联邦层面担任政治职务的野心。

皮斯托里乌斯曾接受批发和外贸职业培训，1980年至1981年服兵役，接着在奥斯纳布吕克和明斯克学习法律。自2013年起，皮斯托里乌斯担任下萨克森州内政部长，并在几个月前开始第三次任期。在此之前，他曾于2006年至2013年任奥斯纳布吕克市长。皮斯托里乌斯的妻子已逝，有两名女儿。

（德新社、法新社、路透社）

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