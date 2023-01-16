肖尔茨任命新国防部长 人选出乎外界意料

（德国之声中文网）德国总理肖尔茨周二（1月17日）任命62岁的下萨克森州内政部长、社民党人鲍里斯·皮斯托里乌斯（Boris Pistorius）为联邦国防部长。总理府发言人黑贝施特莱特（Steffen Hebestreit）表示，皮斯托里乌斯周四将从联邦总理府领取任命文件，并在德国联邦议院宣誓就职。
在声明中，肖尔茨形容皮斯托里乌斯是德国的杰出政治家，并对他能担任国防部长一职表示欣喜。「皮斯托里乌斯是极具经验的政治家，他有行政经验，多年来一直处理安全政策」，这位德国总理说。
2022年8月底，社民党在下萨克森州的选举中再次获胜。图中为德国总理肖尔茨与鲍里斯·皮斯托瑞斯（右）
肖尔茨表示，皮斯托里乌斯具备「能力、自信和宽广的胸襟」，是领导联邦国防军「度过这一时代变革」的合适人选。
德国前国防部长、社民党人兰布雷希特（Christine Lambrecht）因持续受到舆论批评，上任仅13个月后于本周一辞去职务。黑贝施特莱特称，在兰布雷希特请辞后，「总理与社民党政党和议会党团领导层密切磋商，决定支持皮斯托里乌斯担任新一任国防部长」。
皮斯托里乌斯的任命，意味着肖尔茨放弃了此前内阁男女人数相等的路线。如今肖尔茨内阁的男性人数高于女性。来自政府圈的消息指出，内阁改组仅限于国防部。
经验丰富 知识渊博 言辞犀利
下萨克森州内政部长皮斯托里乌斯是一名经验丰富的政治管理者。在联邦政府和各州内政部长圈子中，皮斯托里乌斯近年来被视为知识渊博的专家型政治家。尽管他多年来深耕于下萨克森州，但也参与了联邦社民党在选举活动和联盟谈判中的国内政治定位。
在内政部长会议上，被认为是务实派的皮斯托里乌斯明显喜欢与前联邦内政部长泽霍费尔（基社盟）等保守派人士在公开舞台上争论。他思维敏捷，言辞犀利，但从不失礼。皮斯托里乌斯过去多次被传有在联邦层面担任政治职务的野心。
皮斯托里乌斯曾接受批发和外贸职业培训，1980年至1981年服兵役，接着在奥斯纳布吕克和明斯克学习法律。自2013年起，皮斯托里乌斯担任下萨克森州内政部长，并在几个月前开始第三次任期。在此之前，他曾于2006年至2013年任奥斯纳布吕克市长。皮斯托里乌斯的妻子已逝，有两名女儿。
（德新社、法新社、路透社）
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豹2型坦克
联邦议院国防专员巴特尔斯(Hans-Peter Bartels)在其一月底提交的年度报告中写道：“联邦国防军远说不上装备齐全。几乎每个领域都缺器材。”联邦国防军的豹2型主战坦克也存在这个问题，只有一小部分可以投入使用。
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美洲狮步兵战车
“美洲狮”步兵战车的情况也不乐观。今年2月，在244辆交付的战车中，只有60辆可以投入使用。国防部对于这些新设备的交付质量不满。实际上，它们只是试用版：预计这款战车完全准备就绪不会早于2024年。
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修来修去
维修部队永远在忙。而这里也不是没有问题：有时会缺少重要的备件。国防专员巴特尔斯抱怨道，目前工业维修总是“等待时间过长”。
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A400M运输机
不上天的飞机：对于军用运输机A400M而言，这是常态。在很长一段时间里，这款运输机被看作是“问题飞机”——费用比预计的高；到货比预计的晚；功能比预计的少。由于可以投入使用的飞机太少，目前联邦国防军还在继续使用已用了50个年头的C-160运输机。
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虎式军用直升机
根据一份内部报告，联邦国防军的直升机中也只有一小部分达到战备水平。报告称，德国陆军航空兵有53架这种虎式武装直升机，然而去年平均只有11.6架可以投入使用。而NH90和CH-53型运输直升机的情况也是类似灾难性的。
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海军训练舰“戈尔希·福克”
海军训练舰“戈尔希·福克”（Gorch Fock）本来的维修费用应只有1000万欧元。如今，花销已经爆炸，激增至1.35亿欧元，目前付了将近7000万。前防长冯·德莱恩承认，联邦国防军在预估费用时出现严重错误。
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212型潜艇
德国联邦国防军总检察长佐恩（Eberhard Zorn）在今年3月的一份内部报告中对目前的情况表示不满，海军的情况尤为岌岌可危：在去年的5个月中，没有一艘212型潜艇处于战备状态。该报告引发的后果是：时任防长冯·德莱恩表示，未来不再公开这些数字。
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G36自动步枪
士兵们想要这款突击机枪，而防长不想要。这款机枪因为在实验室极端温度条件下测试时出现射击不准确而被剔除。然而，配置后继枪型的过程非常不顺利，可以概括为花费高、运气差、故障多。
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基本装备也存在缺陷
不仅仅是这些大型设备存在问题：国防专员巴特尔斯指出，防护背心、靴子、衣服、头盔以及夜视设备这些装备也太少，而造成这些问题的主要原因是繁冗复杂的官僚体制。
作者: Martin Muno