肖尔茨与普京通话:西方与莫斯科仍各说各话

（德国之声中文网）克里姆林宫周五（12月2日）宣布，德国总理肖尔茨与俄罗斯总统普京通话，谈及乌克兰战争的问题。

柏林的一位政府发言人表示，肖尔茨敦促普京从乌克兰撤军，并尽快找到解决冲突的外交途径。两人通话还讨论了由于俄罗斯侵略战争而陷入紧张的全球粮食形势。肖尔茨和普京同意保持联系。这是9月中旬以来他们首次通话。

克里姆林宫说，普京在与肖尔茨的通话中抱怨“包括德国在内的西方国家的破坏性路线，西方向基辅政权提供武器并训练乌克兰军队”，并声称这种西方支持导致乌克兰不寻求与俄罗斯谈判。

根据克里姆林宫的声明，普京还呼吁肖尔茨审视德国对乌克兰的政策，并要求对北溪1号和2号管道遭遇的“恐怖袭击”进行国际调查。北溪管道今年9月遭到破坏，但目前不确定是何方所为。

莫斯科也为俄罗斯最近对乌克兰进行的大规模导弹袭击辩护，认为这是对“基辅挑衅”的回应，指责乌克兰在一次袭击中严重破坏了俄罗斯通往克里米亚半岛的大桥。

克里姆林宫：“特别军事行动”将会继续

美国总统拜登近日称，如果普京有意愿结束乌克兰战争，他希望与之交谈。拜登在与法国总统马克龙在华盛顿举行的联合新闻发布会上说：“请允许我非常谨慎地选择我的措辞。如果普京先生真的对找到结束战争的方法表现出兴趣，我愿意与他交谈。他目前尚未做到这一点。”拜登也表示，不会单独行动，而是与北约盟友协商进行。

克里姆林宫方面表示，普京对与拜登会谈、解决乌克兰问题持开放态度。俄罗斯政府发言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）周五说：“普京总统过去、现在和将来都对接触以及谈判持开放态度”。但佩斯科夫也拒绝了拜登为会谈所设定的条件。

据俄罗斯官媒报道，佩斯科夫说“特别军事行动当然将继续进行”。克里姆林宫将俄罗斯入侵乌克兰称为“特别军事行动”。

德国向乌提供发电机组 没和乌谈“爱国者”问题

乌克兰的能源基础设施在最近几周的俄罗斯导弹袭击中遭受了大规模破坏，目前德国正在向乌克兰运送几百台发电机组。

德国联邦技术救济署（THW）本周五宣布，迄今已经交付了近150台设备，目前还有320台发电机正准备运输。一些全新的设备被直接送往乌克兰最大的能源供应商乌克兰国家电力公司，以稳定能源供应。更多发电机将被运往敖德萨、米科拉耶夫和赫尔松地区。

俄罗斯对乌克兰的攻击最近集中在电力厂、热电厂等方面。在严寒之下，许多乌克兰家庭失去了电力和暖气供给。

与此同时，德国国防部发言人表示，没有与基辅讨论向其提供“爱国者”导弹防御系统的问题，“据我所知，不存在任何会谈”。

这位发言人表示，给波兰的提议不是要交付“爱国者”导弹防御系统，而是要将其部署在波兰，继续由德国军方来操作，“从未存在交付的问题”。

基辅称扎波罗热核电站新站长是“叛徒”

数月以来，乌克兰最大的核电站扎波罗热核电站被俄军占领。该核电站目前由该核电站的前副总工程师切尔尼丘克（Yuri Chernichuk）接管，基辅当局则指责切尔尼丘克是“叛徒”。

切尔尼库克于周三（11月30日）接受了俄罗斯的提议，接管扎波罗热核电站的管理权。他说，在他看来，“这是唯一正确的决定”。

乌克兰国家核电公司的负责人科廷（Petro Kotin）对此持不同看法，称切尔尼库克没有尽一切努力尽快解放核电厂，而是决定帮助俄罗斯占领者将其犯罪侵占行为合法化。他指责切尔尼库克“背叛了乌克兰、投靠了敌人”，已经解雇了他，并称切尔尼库克迟早要在“法律和人民面前”为自己的行为辩护。

乌总统府顾问：1万至1.3万名乌克兰士兵在战争中丧生

乌克兰总统府顾问波多利雅科（Mykhailo Podolyak）周四对乌克兰媒体表示，乌克兰武装部队在对俄战争中迄今已经损失了大约1万至1.3万名士兵。波多利雅科还称，受伤的士兵多于阵亡的士兵。

在8月底，乌克兰武装部队负责人曾表示，当时已有近9000名乌克兰士兵丧生。

上个月，美国的高级将领米利（Mark Milley）估计，俄罗斯军队在乌克兰有超过10万名士兵伤亡，并称基辅的武装部队可能遭遇了类似水平的伤亡。

泽林斯基另一位顾问阿雷斯托维奇（Oleksiy Arestovych）在本周三（11月30日）的视频采访中说，俄罗斯方面的死亡人数大约是乌克兰的七倍。

（路透社，德新社，法新社，世界报）

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