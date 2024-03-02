肖尔茨与天主教教宗方济各举行私人会晤

德国总理肖尔茨周六（3月2日）在梵蒂冈与教宗方济各举行了私人会晤。中东局势和俄乌战争很可能会在此次会晤中被提及。
（德国之声中文网）德国总理肖尔茨周六（3月2日）在梵蒂冈与教宗方济各举行了私人会晤。
虽然两位领导人以前曾有过见面，但这是他们第一次面对面的私人会晤。
德国总理府和梵蒂冈都没有提前透露他们将讨论的议题，但中东局势和俄罗斯侵略乌克兰的战争很可能会被提及。
肖尔茨于周五抵达罗马，会见了意大利总统马塔雷拉。此时，意大利总理梅洛尼正在美国访问。意大利目前担任七国集团轮值主席国。
肖尔茨计划在访问梵蒂冈之后会见西班牙首相桑切斯。他们都将出席欧洲社会党（PES）在罗马举行的聚会。欧洲议会选举将于6月举行。
肖尔茨和教宗方济各此前曾通过电话交谈，也于梵蒂冈在教宗本笃十六世的葬礼上见过面。
虽然肖尔茨不属于任何教派，但德国有超过2094万人口（略低于德国人口的四分之一）是天主教会的注册信徒。
肖尔茨的前任默克尔在2013年上任至2021年离任期间曾五次访问梵蒂冈。
（德新社、天主教通讯社）
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