肖尔茨与天主教教宗方济各举行私人会晤

（德国之声中文网）德国总理肖尔茨周六（3月2日）在梵蒂冈与教宗方济各举行了私人会晤。

虽然两位领导人以前曾有过见面，但这是他们第一次面对面的私人会晤。

德国总理府和梵蒂冈都没有提前透露他们将讨论的议题，但中东局势和俄罗斯侵略乌克兰的战争很可能会被提及。

中东局势和俄乌战争很可能会在肖尔茨与与教皇方济各的私人会晤中被提及

肖尔茨于周五抵达罗马，会见了意大利总统马塔雷拉。此时，意大利总理梅洛尼正在美国访问。意大利目前担任七国集团轮值主席国。

肖尔茨计划在访问梵蒂冈之后会见西班牙首相桑切斯。他们都将出席欧洲社会党（PES）在罗马举行的聚会。欧洲议会选举将于6月举行。

肖尔茨和教宗方济各此前曾通过电话交谈，也于梵蒂冈在教宗本笃十六世的葬礼上见过面。

虽然肖尔茨不属于任何教派，但德国有超过2094万人口（略低于德国人口的四分之一）是天主教会的注册信徒。

肖尔茨的前任默克尔在2013年上任至2021年离任期间曾五次访问梵蒂冈。

（德新社、天主教通讯社）

©2024年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。