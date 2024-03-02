 肖尔茨与天主教教宗方济各举行私人会晤 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 02.03.2024

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

时政风云

肖尔茨与天主教教宗方济各举行私人会晤

德国总理肖尔茨周六（3月2日）在梵蒂冈与教宗方济各举行了私人会晤。中东局势和俄乌战争很可能会在此次会晤中被提及。

肖尔茨在梵蒂冈觐见教宗，并且赠送了2024欧洲杯的官方用球

肖尔茨在梵蒂冈觐见教宗，并且赠送了2024欧洲杯的官方用球

（德国之声中文网）德国总理肖尔茨周六（3月2日）在梵蒂冈与教宗方济各举行了私人会晤。

虽然两位领导人以前曾有过见面，但这是他们第一次面对面的私人会晤。

德国总理府和梵蒂冈都没有提前透露他们将讨论的议题，但中东局势俄罗斯侵略乌克兰的战争很可能会被提及。

中东局势和俄乌战争很可能会在肖尔茨与与教皇方济各的私人会晤中被提及

中东局势和俄乌战争很可能会在肖尔茨与与教皇方济各的私人会晤中被提及

肖尔茨于周五抵达罗马，会见了意大利总统马塔雷拉。此时，意大利总理梅洛尼正在美国访问。意大利目前担任七国集团轮值主席国。

肖尔茨计划在访问梵蒂冈之后会见西班牙首相桑切斯。他们都将出席欧洲社会党（PES）在罗马举行的聚会。欧洲议会选举将于6月举行。

肖尔茨和教宗方济各此前曾通过电话交谈，也于梵蒂冈在教宗本笃十六世的葬礼上见过面。

虽然肖尔茨不属于任何教派，但德国有超过2094万人口（略低于德国人口的四分之一）是天主教会的注册信徒。

肖尔茨的前任默克尔在2013年上任至2021年离任期间曾五次访问梵蒂冈。

（德新社、天主教通讯社） 

 

©2024年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。

 

相关内容

14.05.2023**Germany's Chancellor Olaf Scholz, second left, and Ukraine's President Volodymyr Zelenskyy, center, walk past soldiers during an official reception with military honors at the chancellery in Berlin, Germany, Sunday, May 14, 2023. Ukrainian President Volodymyr Zelenskyy arrived in Berlin early Sunday for talks with German leaders about further arms deliveries to help his country fend off the Russian invasion and rebuild what's been destroyed by more than a year of devastating conflict. (AP Photo/Matthias Schrader)

泽连斯基到访德国：将和平带回欧洲 14.05.2023

乌克兰总统泽连斯基半夜从意大利前往德国，并且于深夜抵达柏林。周日一早会见了德国总统施泰因迈尔之后，便接着前往总理府与肖尔茨见面，下午泽连斯基将参加查理曼奖颁奖活动。

A serviceman with a Russian flag on his uniform stands guard near the Zaporizhzhia Nuclear Power Plant in the course of Ukraine-Russia conflict outside the Russian-controlled city of Enerhodar in the Zaporizhzhia region, Ukraine August 4, 2022. REUTERS/Alexander Ermochenko

乌俄相互指责炮击核电站 06.08.2022

乌克兰和俄罗斯互相指责对方对扎波罗热核电站进行了三次炮击。乌总统泽连斯基称炮击是“无耻的罪行”和“恐怖行为”。与此同时，根据土耳其斡旋达成的协议，更多运粮船只已从乌克兰港口出发。

President Joe Biden waves before boarding Air Force One at Reno-Tahoe International Airport for a trip to visit wildfire devastation in Maui, Monday, Aug. 21, 2023, in Reno, Nev. (AP Photo/Evan Vucci)

拜登周日到访河内 越南为何如此抢手？ 09.09.2023

本周日，美国总统拜登将到访越南。曾经兵戎相见的美越两国希望进一步强化双边关系，这同时也是美国阻遏中国影响力的一个组成部分。

媒体看中国

特朗普当选会不会让美国盟友分崩离析？

德语媒体:亚洲需要北约 但特朗普会让其泡汤

《世界报》的一篇客席评论指出，如果特朗普再次当选美国总统，“亚洲版北约”就将成为泡影，而亚洲任何一个国家都无法独自抗衡越发具有侵略性的中国。《西南新闻报》则指出，面对充斥欧洲市场的中国产廉价太阳能板，欧洲国家不应该启动补贴竞赛。