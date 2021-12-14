肖尔茨与习近平通话：讨论深化双边关系

（德国之声中文网）据中国官媒报道，中国国家主席习近平12月21日晚同德国总理肖尔茨通电话。这是肖尔茨就任后两人首次通话。
据路透社报道，习近平表示，中德两国应继续以务实的态度积极推动互利合作，希望德国在稳定中欧关系方面继续发挥积极作用。习近平也称，欢迎德国企业充分发挥自身优势，抓住中国改革开放带来的新机遇。
习近平提出“三个坚持”
据中国官媒《人民日报》报道，习近平再次祝贺肖尔茨就任德国总理，强调中方高度重视中德关系。习近平表示，近年来中德合作一直是中欧合作的“领头羊”，“这是两国顺应时代发展潮流作出的正确选择”。 明年将迎来中德建交50周年，两国应努力实现中德关系新发展。这位中国领导人强调了“三个坚持”，“坚持从战略高度把握两国关系大方向”，“坚持以务实态度积极推动两国互利合作”，“坚持携手应对挑战，为全球治理作出新贡献”。
中方报道称，德国总理肖尔茨对习近平表示，愿意继承和推进德中友好与合作，并以建设性态度促进欧中关系发展，希望欧中投资协定早日生效实施；德方愿同中方在国际事务中共同维护多边主义。
柏林：双方讨论深化双边关系
据路透社报道，德国政府在周二（12月21日）一份声明中说，德国总理肖尔茨和中国国家主席习近平在当天的电话中讨论了深化双边关系的问题。声明表示，两人还讨论了德中经济关系、中欧关系发展以及其他国际议题。
德国《经济周刊》此前报道称，肖尔茨在正式就任总理前就已和北京通过气。据称，肖尔茨今年十月中旬，曾向北京传话，宣称他上任后德国的对华政策并不会发生根本变化。也就是说，保障经济利益仍将是德国对华政策的核心，他会延续前任默克尔的务实路线。对此德国总理府并没有真正进行否认。
《经济周刊》报道还称，肖尔茨对习近平表示，将会对中国持批评态度的绿党和自民党进行牵制。肖尔茨也表示，支持有争议的《欧中投资协议》。
在肖尔茨今年12月8日正式就任德国联邦总理后，习近平和李克强分别在第一时间致电表示祝贺。根据中国官媒新华社报道，习近平表示高度重视中德关系发展，愿同肖尔茨一道努力，以明年两国庆祝建交50年为契机，巩固并深化政治信任，拓展各领域交流合作，推动中德关系迈上新台阶。
此外，在默克尔卸任前，习近平曾经与她举行视频会晤，给予这位执政德国16年的女总理高度评价，称她是“中国人民的老朋友”，赞扬她对中德、中欧关系发展作出贡献。
© 2021年 德国之声版权声明：本文所有内容受到着作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。
-
德国“铁娘子”默克尔的中国足迹
“中国人民的老朋友”
“你是中国人民的老朋友，你也即将卸任德国总理，中国人重情重义，我们不会忘记老朋友，中国的大门随时向你敞开”，在默克尔即将卸任之际的2021年10月13日，中国国家主席习近平在同德国总理默克尔举行视频会晤时，高度评价对中德、中欧关系发展作出的贡献。在其担任德国总理的16年里，默克尔曾12次访华，足迹遍布中国大江南北。
-
德国“铁娘子”默克尔的中国足迹
首次访华
2006年5月，出任德国总理刚半年的默克尔首次访华，受到广泛关注。她的前任施罗德与中国关系密切，默克尔曾以反对党领导人的身份批评施罗德政府的对华政策。在此行中，她除了在北京与胡锦涛、温家宝举行会晤外，也前往上海，体验了磁悬浮列车（图）。
-
德国“铁娘子”默克尔的中国足迹
为“德中同行”揭幕
2007年8月，默克尔第2次访华，当时正值中德建交35周年之际。她在此行中前往南京，为德国在华系列文化活动“德中同行”揭幕，并与南京大学师生交流（图）。
-
德国“铁娘子”默克尔的中国足迹
冰期后的热情接待
2007年9月，默克尔在总理府会见了藏人精神领袖达赖喇嘛，引得北京勃然大怒，德中关系随之进入“冰期”。2008年两国关系开始回暖。2008年10月，默克尔前往北京，出席亚欧峰会并与中国国家总理温家宝举行会晤。她在北京受到了热情接待。
-
德国“铁娘子”默克尔的中国足迹
生日合影
在这张照片上，德国政坛“铁娘子”显得格外温柔。这张图片摄于2010年7月西安，当天正好是默克尔56岁生日，按中国属相属马的她正与兵马俑陶马合影。在她的此行中，德中签署了多项经济技术合作协议。
-
德国“铁娘子”默克尔的中国足迹
前往广州 夜游珠江
2012年2月，默克尔第5次访华，与时任中国国家主席胡锦涛会晤，并在温家宝的陪同下前往广州，出席德中经济论坛，参观德国隧道设备制造商海瑞克在广州的分公司，同时夜游珠江。图中，当地小学生向这位德国女总理献花。
-
德国“铁娘子”默克尔的中国足迹
会晤未来的“一把手”
这是默克尔2012年8月访华，图中她正与习近平举行会谈。值得注意的是这时习近平的职务还是国家副主席，在不久后的中共十八大以及第十二届人大上，他成为中国“一把手”。在此行中，默克尔也在中国总理温家宝的陪同下乘坐高铁、访问天津，拜访了空客在天津设立的组装基地。
-
德国“铁娘子”默克尔的中国足迹
成都逛菜市场
2014年7月，这位德国“铁娘子”第7次访华，前往成都和北京。默克尔在成都神仙树农贸市场的照片也盛传一时（图），据报道观摩品尝了宫保鸡丁。此外，她也在成都参观了德国大众与中国一汽的合资企业，并在北京出席首次“德中经济顾问委员会”会议。
-
德国“铁娘子”默克尔的中国足迹
体会中国农村生活
2015年10月，默克尔第8次访华。在北京与习近平等会面后，她受邀前往李克强的故乡安徽，来到了合肥农村，到访农户家庭、参观乡村小学（图）。
-
德国“铁娘子”默克尔的中国足迹
第四轮政府磋商
2016年6月，默克尔和李克强出席了第四轮德中政府磋商，中德两国也在她此行中达成了网络安全协议。值得一提的是，默克尔此行也在德国大使馆内会晤了公民社会的代表。
-
德国“铁娘子”默克尔的中国足迹
与各国“强人”齐聚杭州
虽然看起来穿的是同一件上衣，但这其实是默克尔另一次访华之旅。2016年9月，默克尔在杭州参加了G20峰会，这也是她第10次来到中国。鉴于德国是来年（2017年）G20峰会的主办国，在照“全家福”时，默克尔站在习近平右边、正中的位置。
-
德国“铁娘子”默克尔的中国足迹
俯瞰紫禁城 谈笑风生
这是默克尔作为德国总理第11次访华。2018年5月24日，中国国务院总理李克强在人民大会堂东门外广场为她举行了欢迎仪式，两位“老朋友”也就中德关系等问题进行了交流。在中国即将迎来改革开放40年之际，默克尔此次行程还包括访问有改革开放“试验田”之称的深圳。
-
德国“铁娘子”默克尔的中国足迹
最后一次访华谈及香港问题
默克尔的第12次访华正值延续数月的香港抗议活动之下，此时新冠疫情尚未爆发。这是她作为德国总理最后一次访华，默克尔在2019年9月的这次访问中也谈到香港问题，呼吁通过政治对话、和平解决危机。图中是默克尔和李克强在欢迎仪式上。因为默克尔此前数次在站立时出现颤抖情况，她这段时间一般是坐着听国歌演奏。