肖尔茨与习近平通话：讨论深化双边关系

（德国之声中文网）据中国官媒报道，中国国家主席习近平12月21日晚同德国总理肖尔茨通电话。这是肖尔茨就任后两人首次通话。

据路透社报道，习近平表示，中德两国应继续以务实的态度积极推动互利合作，希望德国在稳定中欧关系方面继续发挥积极作用。习近平也称，欢迎德国企业充分发挥自身优势，抓住中国改革开放带来的新机遇。

习近平提出“三个坚持”

据中国官媒《人民日报》报道，习近平再次祝贺肖尔茨就任德国总理，强调中方高度重视中德关系。习近平表示，近年来中德合作一直是中欧合作的“领头羊”，“这是两国顺应时代发展潮流作出的正确选择”。 明年将迎来中德建交50周年，两国应努力实现中德关系新发展。这位中国领导人强调了“三个坚持”，“坚持从战略高度把握两国关系大方向”，“坚持以务实态度积极推动两国互利合作”，“坚持携手应对挑战，为全球治理作出新贡献”。

中方报道称，德国总理肖尔茨对习近平表示，愿意继承和推进德中友好与合作，并以建设性态度促进欧中关系发展，希望欧中投资协定早日生效实施；德方愿同中方在国际事务中共同维护多边主义。

柏林：双方讨论深化双边关系

据路透社报道，德国政府在周二（12月21日）一份声明中说，德国总理肖尔茨和中国国家主席习近平在当天的电话中讨论了深化双边关系的问题。声明表示，两人还讨论了德中经济关系、中欧关系发展以及其他国际议题。

观看视频 04:22 后默克尔时代的德国对华政策

德国《经济周刊》此前报道称，肖尔茨在正式就任总理前就已和北京通过气。据称，肖尔茨今年十月中旬，曾向北京传话，宣称他上任后德国的对华政策并不会发生根本变化。也就是说，保障经济利益仍将是德国对华政策的核心，他会延续前任默克尔的务实路线。对此德国总理府并没有真正进行否认。

《经济周刊》报道还称，肖尔茨对习近平表示，将会对中国持批评态度的绿党和自民党进行牵制。肖尔茨也表示，支持有争议的《欧中投资协议》。

在肖尔茨今年12月8日正式就任德国联邦总理后，习近平和李克强分别在第一时间致电表示祝贺。根据中国官媒新华社报道，习近平表示高度重视中德关系发展，愿同肖尔茨一道努力，以明年两国庆祝建交50年为契机，巩固并深化政治信任，拓展各领域交流合作，推动中德关系迈上新台阶。

此外，在默克尔卸任前，习近平曾经与她举行视频会晤，给予这位执政德国16年的女总理高度评价，称她是“中国人民的老朋友”，赞扬她对中德、中欧关系发展作出贡献。

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