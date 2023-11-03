 肖尔茨与习近平举行视讯会晤 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 03.11.2023

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时政风云

肖尔茨与习近平举行视讯会晤

德国联邦总理肖尔茨同中国国家主席习近平于本周五（11月3日）举行视频会晤。双方在会晤中讨论了包括中东地区和乌克兰的当前局势以及德中两国双边关系、经济合作等议题。

Kombobild | Olaf Scholz und Xi Jinping

（德国之声中文网）德国联邦政府发言人赫贝施特莱特（Steffen Hebestreit）对外表示，联邦总理肖尔茨周五（11月3日）与中国国家主席习近平在一场视频会议中举行了会谈。会谈中，肖尔茨总理和习近平主席就双边关系和两国在经济领域的合作交换了意见。

赫贝施特莱特表示，哈马斯对以色列展开的恐怖袭击以及地区的最新状况也是会谈的议题之一。

此外两国领导人还谈及俄罗斯侵略乌克兰战争及其后果。会谈强调，核战争绝不能发动，也永远不可能获胜。

中国外交部发表的新闻稿中写道：“习近平（在同德国总理朔尔茨举行视频会晤时）指出，中德关系已经步入第二个50年。中德作为全方位战略伙伴，双方秉持互利共赢、相互成就的精神共同前进，本着取长补短、交流互鉴的态度共同成长，这是中德关系过去几十年顺利发展的宝贵经验，值得双方珍惜和传承。中德合作是开放务实的，也是不断丰富发展的。当前，中德贸易稳步发展，双向投资热情高涨，两国合作更趋稳健、更加扎实、更富活力。”

去年11月，德国总理肖尔茨访问北京。他也是新冠疫情爆发后首位访华的G7领导人。习近平在周五与肖尔茨举行的视频会晤中说：“相信中德合作将进一步释放巨大潜力，造福两国人民。”

德国总理肖尔茨任内首度访华

在会晤中习近平还强调，“当前国际形势正在发生很大变化，地缘冲突加剧，经济复苏乏力，冷战思维回潮”。他说：“中国将欧洲视为全面战略伙伴和多极化中的重要一极。希望德国推动欧盟秉持市场化和公平原则，同中方一道，维护公平市场竞争和自由贸易，维护全球产业链供应链稳定。”

中国目前正面临欧盟对中国电动汽车反补贴的调查，以及与中国钢铁行业和风电行业相关的其它调查。

中国外交部发表的新闻稿还写道：“肖尔茨介绍了德方对巴以冲突和乌克兰危机的看法，表示希望同中方保持密切沟通。习近平指出，无论是巴以冲突还是乌克兰危机，要从根子上解决，需要对安全问题进行更深入思考，坚持共同、综合、合作、可持续的安全观，推动构建均衡、有效、可持续的安全架构。挤压别国安全空间，片面袒护一方而忽视另一方的正当诉求，都会导致地区失衡，引起冲突扩大升级。中欧应该致力于调解冲突、缓和紧张，为促进地区和平与发展发挥积极作用。”

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