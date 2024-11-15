肖尔茨可能最后一次以联邦总理身份见习近平

柏林政府圈内一位消息人士周五透露称，德国总理肖尔茨将于下周二在巴西举行的G20峰会期间与中国国家主席习近平举行一对一会谈。

（德国之声中文网）消息人士称，二人将就乌克兰和中东战争、中德关系以及全球公平贸易的条件等问题进行讨论。

德国是欧洲的最大经济体，去年，中国是德国的最大贸易伙伴。

已经有多个机构预测，今年德国GDP可能会连续第二年出现负增长。

俄罗斯对乌克兰展开全面入侵后，能源价格上涨以及中国生产商形成的日益激烈的竞争对德国工业造成了巨大打击。

德国汽车制造商面临的挑战尤其严峻。德国车在中国获得了巨额利润，但现在在中国市场却面临着来自本土企业的激烈竞争，尤其是在不断增长的电动汽车市场。

中国对德国经济的重要性促使肖尔茨在任职期间试图制定一条中间路线。德国领导人并没有像华盛顿和欧洲一些国家那样对对华贸易发表强硬的言论，而是寻求成为北京的重要合作伙伴。

肖尔茨上一次与习近平会面是在今年4月，当时他前往北京访问。他敦促中国领导人利用中国对俄罗斯的影响力结束乌克兰战争。

此番在巴西的会面可能是肖尔茨与中国领导人的最后一次会面，因为德国各党派已经确认将于明年2月举行新的议会选举。

肖尔茨领导的社民党目前在民调中远远落后于在野的联盟党（基民盟-基社盟），所以在明年2月的大选结束后，肖尔茨很有可能将卸下联邦总理的职务。

（法新社）

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