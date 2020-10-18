肉类地图册：是时候重新思考我们吃什么了

（德国之声中文网）"工业化的肉类生产不仅带来不安全的工作环境，还驱使人们背井离乡，并导致森林伐戮、生物多样性丧失和杀虫剂的滥用--它也是气候危机的主要驱动因素之一。"

这是关心生态环境的智库--伯尔基金会（Heinrich Böll Foundation）的负责人乌姆西格（Barbara Unmüssig）在柏林举行"2021年肉类地图册"发布会上的警告。

这本特别的地图册总共50页，由伯尔基金会、德国地球之友（BUND）和国际月刊《世界外交论衡》（Le Monde Diplomatique）合作出版，概述了全球肉类生产的趋势及其对人类健康和地球生态的影响。

例如，它强调了集约化畜牧业中抗生素的滥用如何导致越来越多的抗药性病菌，从而威胁到人类医用药物的有效性。

同样，为了动物饲料而砍伐森林也造成对人类健康的威胁。由于自然生境的丧失，动物和人类接触更加密切，病毒更容易互相传播，可能导致新的大流行瘟疫。

发布会上展示的一项调查报告称，15岁至29岁的年轻人被问及对肉类的看法时，他们中的大多数人表示拒绝接受目前的肉类生产方式。

雨林的消失

全球人口增长和经济发展是肉类需求增加的驱动力。1960年，地球上只有30亿人。根据这份报告，当时的肉类消费量约为7000万公吨，相当于全球平均每人每年消费23公斤。到了2018年，人口增长到76亿，而肉类的消费量增长了7倍，达到3.5亿公吨左右，也就是全球平均每人每年消费46公斤。

伴随着这种消费的一个关键问题是，肉类生产需要大量的土地。随着全球对肉类的需求持续增长，可用耕地面临的压力也在增加。因此，在巴西等国家，为了种植动物饲料作物，大片的森林正在消失。

既要养活地球上的人口，又要阻止砍伐森林，并规划一些土地重新造林，专家们呼吁重新思考饮食问题：少吃肉，多吃素。植物性食材的生产用地面积需求要小得多。

在去年发表的一份关于地球健康的报告中，波茨坦气候影响研究所(PIK)所长罗克斯特伦（Johan Rockström）等全球顶尖科学家建议人类改变饮食习惯，将每人每年摄入的肉类和乳制品控制在16公斤和33公斤，而目前北美、南美以及欧洲的肉类消费量可能是这个数字的7倍之多。

农药的滥用

除了揭示全球肉类加工产业的破坏力量之外，《肉类地图册》的作者还阐明了食肉与全球化学工业的关系。他们写道，大型化工企业仍在销售危险的、甚至是被禁用的农药。这些企业包括欧洲的拜耳、巴斯夫、先正达和美国的科迪华等化工巨头。

乌姆西格认为，农药的滥用威胁着成千上万人的生命。德国地球之友主席班特（Olaf Bandt）呼吁， "德国政府必须尽一切努力确保德国企业不再出口被欧盟禁用的毒药"。

乌姆西格警告说，欧盟和南美洲国家的南方共同市场（MERCOSUR）协议将加剧危险物质的使用。"关税的取消将导致更多的农药被运往拉丁美洲，更多的雨林将被改造为大豆种植园和肉类生产基地。"

专家们给出的结论是，建立一种不伤害气候和环境、不虐待动物的养殖模式，需要农业政策的深度改变以及消费和生产观念的重新思考。

乌姆西格说，"到目前为止，我们还没有看到肉食转型的真正开始。"

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