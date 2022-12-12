 職業不應男女有別　烏克蘭誕生首位女火車副司機 | 文化经纬 | DW | 20.11.2022

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文化经纬

職業不應男女有別　烏克蘭誕生首位女火車副司機

Viktoria Kikot是烏克蘭首位女性火車副司機。這算是破了例，就在幾年前，許多工作都懷有性別成見，禁止女性從事。不過，俄烏戰爭爆發之後，越來越多的女性進入傳統上由男性主導的工種。

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