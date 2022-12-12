職業不應男女有別　烏克蘭誕生首位女火車副司機

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Viktoria Kikot是烏克蘭首位女性火車副司機。這算是破了例，就在幾年前，許多工作都懷有性別成見，禁止女性從事。不過，俄烏戰爭爆發之後，越來越多的女性進入傳統上由男性主導的工種。
目前，发生在伊朗、乌克兰的侵犯人权行为占据了媒体头条。在12月10日国际人权日之际，联合国人权事务高专提醒人们，在其他一些关注度较低的危机中，人权同样被践踏，勿忘这些不在聚光灯下的人权危机。他也首次公开谈及联合国的《新疆人权报告》。
俄羅斯入侵烏克蘭後，中國與台灣的網絡上便出現惡意調侃烏克蘭女性的內容。雖然相關言論陸續被刪除且遭多方譴責，但專家表示，此現象仍突顯長期存在的「男性主義」問題。
自俄罗斯入侵战争爆发起，乌克兰政府禁止成年男性公民离境，只有少数例外。如果想逃避战争，乌克兰男子可以找到很多途径，比如网上平台，但其途径并不合法。
德国联盟党要求对所有从乌克兰到达德国的难民进行登记，德国联邦内政部长费泽尔对此表示拒绝。巴伐利亚州内政部长赫尔曼警告这可能会造成安全漏洞。
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