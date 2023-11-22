聲納事件餘波未了 澳洲拉印度抗中

（德國之聲中文網）澳大利亞總理阿爾巴尼斯週一（11月20日）就中澳衝突事件首度作出回應。他在接受天空新聞（Sky News）採訪時說，此事已通過適當的外交渠道「非常明確地」提出。但他不會談論「與任何領導人的場外私下會晤和討論（的內容）」。

針對先前爆發的澳洲海軍一位潛水人員，疑似因中國海軍發出聲納脈衝而造成受傷後，雖然中國政府否認此事，但關於阿爾巴尼斯（Anthony Albanese）是否曾在與中國國家主席習近平會晤前，向中方提出抗議的問題，正在澳洲餘波蕩漾。

在亞太經濟合作組織（APEC）領袖峰會前的11月14日，當時澳洲皇家海軍「圖文巴號」護衛艦（HMAS Toowoomba）的一名潛水員，正在清理螺旋槳上的漁網，此時附近的中國軍艦開始發出艦載聲納脈衝，很可能導致了該潛水員的耳朵受傷。

阿爾巴尼斯在節目中說，「我可以向你們保證，我們以適當的方式提出了這些問題。」但阿爾巴尼斯沒有透露澳洲政府是何時向中國提出了澳方的看法，也沒有透露向中國的哪個單位或個人提出。

此外，阿爾巴尼斯說，這起事件對修復兩國關係的努力有害無益。隨後，澳洲多家媒體曾多次試圖詢問澳洲政府相關部門，阿爾巴尼斯會中是否曾向習近平提出此事，但澳洲政府拒絕就此事做出明確回答。

而針對該起事件和澳方的不滿，中國國防部新聞發言人吳謙週一（11月20日）則指責，「澳方言論與事實完全不符，中方對此堅決反對，已向澳方提出嚴正交涉」。

專家：澳洲正在付出代價

雖然阿爾巴尼斯與習近平在APEC期間詳細的會晤內容，不為外界所知曉。但澳洲部分政界人士和媒體人都認為，當中澳兩國領導人稍後在舊金山舉行會晤時，阿爾巴尼斯似乎沒有向習近平提及此事。

《澳大利亞人報》報導，澳洲反對黨領袖達頓 (Peter Dutton) 指責，阿爾巴尼斯先前在與習近平會面時，並沒有坦率地討論北京在國際水域使用聲納脈衝的問題。

對此，澳洲堪培拉大學研究員格拉坦（Michelle Grattan）週一（11月20日）在網路公共政策討論平台「對話」（The Conversation）上發表文章指出，根據先前的聲明，「聲納事件」應該已在適當層級得到處理。但阿爾巴尼斯面臨兩個問題：「他是否曾向習近平提出此事，以及是否公開表明他已經這樣做了」。

格拉坦指出，阿爾巴尼斯應該澄清他是否曾與習近平談論過這一事件，不僅是為了透明，也是為了表明澳大利亞政府的對華政策，是否向他先前所說的那樣強而有力。

格拉坦說，「如果阿爾巴尼斯確實提出了這起事件，為什麼不說出來呢？」。而如果「（阿爾巴尼斯拒絕公開談論此事）只是為了避免冒犯中國人，這是不可接受的」。

澳洲麥考瑞大學安全研究和犯罪學系的資深講師拉維娜·李（Lavina Lee）週三（10月22日）在《日經亞洲》發表評論指出，中國海軍這項故意的行為，很難證明北京正在真正尋求與澳洲建立友好關係的新時代。

李說，阿爾巴尼斯的政府可能會慶賀自己恢復與中國的高層會議，但這本身不會帶來與北京的更穩定和可預測的關係，也不會提高澳洲在盟友和夥伴中的地位。

李說，鼓勵澳洲企業對過去中國的貿易障礙既往不咎，而且無視過去兩年中國政治經濟變幻莫測的教訓，「顯然是愚蠢的」。

她還批評，阿爾巴尼斯的行動也與澳洲宣稱的與美國和其他盟國一道「降低風險」、以減少在關鍵領域對中國的依賴、並應對潛在經濟脅迫和經濟脆弱性的承諾相矛盾。

澳洲外長：中國前所未有的軍事現代化

路透社報導，澳洲外交部長黃英賢（Penny Wong）週二（11月21日）表示，澳洲國防人員的安全和福祉是坎培拉的「首要任務」，澳洲希望所有國家以安全和專業的方式運作軍隊。

黃英賢在與印度外長蘇傑生（S. Jaishankar）在印度新德里舉行的聯合新聞發布會上說，「這些事件發生在日本專屬經濟區和國際水域，澳洲的原則立場是，我們希望所有國家，包括我們自己，以安全和專業的方式運作軍隊。」

她重申了澳洲總理阿爾巴尼斯週一的主張並表示：「在我們認為，在中國海軍驅逐艦發生不安全和不專業的互動之後，我們已向中國當局提出了嚴重關切。」

中國國防部發言人吳謙此前曾反駁事件發生在「日本專屬經濟區的國際海域」的說法，稱「中日在有關海域沒有劃界，不存在中方軍事活動位於或者進入日本專屬經濟區的說法」。

《印度時報》報導，週一，澳國防部長馬勒斯 (Richard Marles) 在印度表示，中國是印度和澳洲「最大的安全焦慮」，並強調兩國需要合作。他說，印澳「共享海洋」，從這個意義上說，印澳是鄰居，而現在則是「兩國合作的最重要時刻。」

澳洲外交部長黃英賢週二也在印度表示，在中國前所未有的軍事現代化過程中，澳洲與印度的戰略關係對於世界力量平衡非常重要。正在新德里參加兩國「2+2」對話，即兩國國防部長與外交部長對話時黃英賢警告，中國一直在以「世界上前所未有的」規模進行軍事現代化。

黃英賢還說，「印太地區需要夥伴關係，以確保自由和開放的秩序，並確保它不被任何大國主宰。這是一個以主權為基礎的地區願景」。

（綜合報導）

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