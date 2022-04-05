 聯大通過暫停俄人權理事會資格 中國投反對 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 08.04.2022

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聯大通過暫停俄人權理事會資格 中國投反對

在各國陸續公布對俄羅斯新一輪制裁之際，聯合國大會7日投票決定暫停俄羅斯在聯合國人權理事會的資格，此舉受到多方的讚許，但俄羅斯也立即出面反對，甚至稱自己決定「提前終止其身份。」

Ukraine-Krieg - UN-Menschenrechtsrat

聯合國大會周四（4月7日）投票決定暫停俄羅斯在聯合國人權理事會的資格。

(德國之聲中文網) 聯合國大會週四（4月7日）投票決定暫停俄羅斯在聯合國人權理事會的資格，這是在許多國家譴責俄羅斯烏克蘭入侵的一系列決議中的最新一項。

7日投票前，烏克蘭駐聯合國大使基斯利茨亞（Sergiy Kyslytsya）在投票前說：「我們今天需要採取行動，以挽救沉淪的人權理事會。」

在大會的193個成員國中，93國投了贊成票，24國投了反對票。約有58國棄權，這個結果符合通過決議所需的三分之二多數。

與以往譴責俄羅斯入侵的投票相比，更多的俄羅斯友好國家，如中國，對該提案投了反對票，而非棄權。俄羅斯在聯合國人權理事會原本有3年任期。

烏克蘭外交部長庫萊巴（Dmytro Kuleba）在推特上發文感謝投票贊成將俄羅斯從人權理事會除名的成員。他寫道：「戰爭罪犯在旨在保護人權的聯合國機構中沒有地位。」

俄羅斯7日在會議召開前發出警告，稱與美國投票一致的國家將面臨後果。根據路透社看到的信件內容，俄羅斯還向那些投棄權票或拒絕參加投票的國家表示，這樣的舉動有利於美國達成其目的。

俄「搶先退出」人權理事會

美國總統拜登在一份聲明中表示，將俄羅斯從人權理事會驅逐證實了莫斯科是一個「國際賤民」。拜登在聲明中提到來自布查鎮的「恐怖」影像。

他在聲明中說：「俄羅斯的謊言敵不過來自烏克蘭境內的證據。人們被強奸、被折磨、被處決 ，在某些情況下他們的屍體甚至被褻瀆 ，這些跡像是侮辱了我們共同的人性。」

烏克蘭總統澤連斯基則稱聯合國此舉是「重要的一步」，並在推特上將其描述為「對俄羅斯侵略烏克蘭的另一種懲罰。」

俄羅斯在結果出來後，迅速駁斥自己遭從人權理事會移除的消息。俄羅斯外交部指責此舉是「非法的且有政治動機的」，強調該舉動旨在浮誇地懲罰一個奉行獨立的國內和外交政策的聯合國成員國。

Ukraine Präsident Selenskyj in Butscha

烏克蘭總統澤連斯基則稱聯合國此舉是「重要的一步」。

而根據中國官媒新華社引述俄羅斯外交部的報導，該國外交部在一份聲明中甚至稱，俄羅斯決定自7日起「提前終止在聯合國人權理事會的成員身份」。

俄羅斯總統發言人佩斯科夫（Sergey Peskov）7日在接受媒體採訪時說，俄方對聯大暫停俄在人權理事會成員資格一事表示遺憾，將繼續通過一切可能的法律手段捍衛自身利益。

在這次的投票之前，烏克蘭總統澤連斯基還層呼吁將俄羅斯從聯合國安理會中移除，稱這樣俄羅斯就不能阻止關於譴責其入侵烏克蘭的相關行動。但美國政府當承認，對於俄羅斯在安理會的地位，任何人都無能為力，因為它在安理會擁有否決權。

(路透社、法新社) 

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