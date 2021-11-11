聯合國警告：2030全球化石能源仍远远超标

（德國之聲中文網）第26屆聯合國氣候變化大會（COP26）即將於10月31日舉行，聯合國環境署（UNEP）選在峰會舉行前10 天發表今年生產差距報告（Production Gap Report），並指出未來十年全球國家化石燃料生產計畫與所需的減排，「嚴重不同步。」

嚴重不同步

2015年通過的巴黎協議中，各國承諾將透過大幅度減排，讓全球暖化幅度保持於攝氏1.5度至2度。但UNEP在檢視各國預計化石燃料使用量，以及要達到巴黎協議願景的使用量後，發現兩者有極大差距。

聯合國呼籲相關國家，應在2030年前將排放量減少近50%，並在本世紀中期實現淨零排放，以期將全球升溫控制在攝氏1.5度。

該報告分析全球15個化石燃料生產國，其中包括德國、美國與沙烏地阿拉伯。報告發現，這些國家總計預期在2030年生產超過110%的化石燃料，此外，至少到2040年，全球化石燃料的總產量都還可能再增加。

气候变化 灾难离我们越来越近 攸关岛国生死 2015年的《巴黎气候协定》确立了全球升温幅度“必须显著低于2摄氏度”之目标，并且应当努力实现更有雄心的“1.5摄氏度目标”。在许多环保组织看来，2摄氏度目标并不足够。一些岛国甚至视之为生死攸关的议题。马尔达夫总统在今年的联合国大会上就说，1.5度和2度之间的差异，对于马尔代夫而言“意味着死刑”。

气候变化 灾难离我们越来越近 突遭没顶之灾 气候变化背景下，面临淹没风险的不仅仅是沿海地区。就在今年夏天，中国河南、德国西部山区都遭遇了数百年不遇的极端强降水，引起了严重的洪涝灾害。世界银行估计，假如不采取坚决措施遏制气候变化，到2050年，将有2亿多人被迫背井离乡逃离灾害，经济损失更是数以万亿计。

气候变化 灾难离我们越来越近 热浪滚滚而来 今年夏天，不论是北美西海岸，还是日本、西班牙、巴基斯坦，北半球的许多地区都遭遇极端高温天气。由于气候变化，今后的高温热浪将更加频繁：假如升温1.5摄氏度，全球14%的人口将每五年遭受一次极端高温天气；如果升温2摄氏度，这一人口比例将突破1/3，全球每年因高温天气而额外死亡的人数将增加到490万人。

气候变化 灾难离我们越来越近 山火步步紧逼 极端高温天气还显著增加了森林大火的风险。就在今年，澳大利亚、印度尼西亚、摩洛哥、美国西部、意大利、希腊等地都遭受了严重的森林火灾。

气候变化 灾难离我们越来越近 农田颗粒无收 气候变化会显著改变一些地区的降水模式、季节分布，对农业生产造成巨大影响。在德国，2018年夏天的异常干旱天气就造成了大范围的农作物欠收。联合国今年8月更是警告，马达加斯加的大片耕地已经连续四年几乎没有任何降雨，该国将有可能成为首个遭遇“气候变化饥荒”的国家。

气候变化 灾难离我们越来越近 大步迈向地狱 联合国秘书长古特雷斯今年9月表示，人类已经走在“灾难性的道路上”，现在“要么拯救世界，要么陷入地狱般的未来”。根据气候学家的估算，即便当前世界各国做出的减排承诺都能得到兑现，全球平均气温也会在本世纪内上升到比工业革命前高2.7摄氏度的水平，这意味着部分地区的人类生存环境将急剧恶化。11月初在苏格兰召开的联合国气候峰会上，各国将就进一步加强气候保护展开拉锯谈判。



呼籲立即減少生產量

這項報告的主要執筆人之一、來自斯德哥爾摩環境研究所（Stockholm Environment Institute）的阿查可維瑟（Ploy Achakulwisut）指出，「研究報告結果很清楚：全球煤炭、石油與天然氣產量必須立即急遽減量，與長期升溫限制於攝氏1.5度的目標維持同步。」

他說，「政府們卻繼續計畫大量開採化石燃料，這樣的生產量遠超過於我們能安全燃燒的量。」

今年聯合國氣候峰會將於10月31日至11月12日於蘇格蘭格拉斯哥舉行，與會各國將於巴黎協議的框架下，討論未來如何加強對抗全球变暖。

（路透社，法新社）

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