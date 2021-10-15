 聯合國警告：2030全球化石能源仍远远超标 | 科技环境 | DW | 24.10.2021

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

科技环境

聯合國警告：2030全球化石能源仍远远超标

世界主要經濟體於2030年將生產超過預期一倍的煤炭、石油與天然氣，聯合國呼籲，為達成氣候目標願景，須大減近5成的排放量。

Symbolbild Kohlekraftwerk

聯合國環境署的报告指出，至少到2040年，全球化石燃料的總量都還可能再增加

（德國之聲中文網）第26屆聯合國氣候變化大會（COP26）即將於10月31日舉行，聯合國環境署（UNEP）選在峰會舉行前10 天發表今年生產差距報告（Production Gap Report），並指出未來十年全球國家化石燃料生產計畫與所需的減排，「嚴重不同步。」 

嚴重不同步 

2015年通過的巴黎協議中，各國承諾將透過大幅度減排，讓全球暖化幅度保持於攝氏1.5度至2度。但UNEP在檢視各國預計化石燃料使用量，以及要達到巴黎協議願景的使用量後，發現兩者有極大差距。 

聯合國呼籲相關國家，應在2030年前將排放量減少近50%，並在本世紀中期實現淨零排放，以期將全球升溫控制在攝氏1.5度。 

該報告分析全球15個化石燃料生產國，其中包括德國、美國與沙烏地阿拉伯。報告發現，這些國家總計預期在2030年生產超過110%的化石燃料，此外，至少到2040年，全球化石燃料的總產量都還可能再增加。

  • Global Ideas Malediven im Bauwahn

    气候变化 灾难离我们越来越近

    攸关岛国生死

    2015年的《巴黎气候协定》确立了全球升温幅度“必须显著低于2摄氏度”之目标，并且应当努力实现更有雄心的“1.5摄氏度目标”。在许多环保组织看来，2摄氏度目标并不足够。一些岛国甚至视之为生死攸关的议题。马尔达夫总统在今年的联合国大会上就说，1.5度和2度之间的差异，对于马尔代夫而言“意味着死刑”。

  • Deutschland Unwetterkatastrophe | Bad Neuenahr-Ahrweiler in Rheinland-Pfalz

    气候变化 灾难离我们越来越近

    突遭没顶之灾

    气候变化背景下，面临淹没风险的不仅仅是沿海地区。就在今年夏天，中国河南、德国西部山区都遭遇了数百年不遇的极端强降水，引起了严重的洪涝灾害。世界银行估计，假如不采取坚决措施遏制气候变化，到2050年，将有2亿多人被迫背井离乡逃离灾害，经济损失更是数以万亿计。

  • Spain Europe Heat

    气候变化 灾难离我们越来越近

    热浪滚滚而来

    今年夏天，不论是北美西海岸，还是日本、西班牙、巴基斯坦，北半球的许多地区都遭遇极端高温天气。由于气候变化，今后的高温热浪将更加频繁：假如升温1.5摄氏度，全球14%的人口将每五年遭受一次极端高温天气；如果升温2摄氏度，这一人口比例将突破1/3，全球每年因高温天气而额外死亡的人数将增加到490万人。

  • Waldbrände in Griechenland

    气候变化 灾难离我们越来越近

    山火步步紧逼

    极端高温天气还显著增加了森林大火的风险。就在今年，澳大利亚、印度尼西亚、摩洛哥、美国西部、意大利、希腊等地都遭受了严重的森林火灾。

  • Deutschland Hitzewelle 2018 - Ernteausfälle | Maisfeld in Brandenburg NEU

    气候变化 灾难离我们越来越近

    农田颗粒无收

    气候变化会显著改变一些地区的降水模式、季节分布，对农业生产造成巨大影响。在德国，2018年夏天的异常干旱天气就造成了大范围的农作物欠收。联合国今年8月更是警告，马达加斯加的大片耕地已经连续四年几乎没有任何降雨，该国将有可能成为首个遭遇“气候变化饥荒”的国家。

  • USA | UN-Sicherheitsrat zu Äthiopien

    气候变化 灾难离我们越来越近

    大步迈向地狱

    联合国秘书长古特雷斯今年9月表示，人类已经走在“灾难性的道路上”，现在“要么拯救世界，要么陷入地狱般的未来”。根据气候学家的估算，即便当前世界各国做出的减排承诺都能得到兑现，全球平均气温也会在本世纪内上升到比工业革命前高2.7摄氏度的水平，这意味着部分地区的人类生存环境将急剧恶化。11月初在苏格兰召开的联合国气候峰会上，各国将就进一步加强气候保护展开拉锯谈判。


 

呼籲立即減少生產量 

這項報告的主要執筆人之一、來自斯德哥爾摩環境研究所（Stockholm Environment Institute）的阿查可維瑟（Ploy Achakulwisut）指出，「研究報告結果很清楚：全球煤炭、石油與天然氣產量必須立即急遽減量，與長期升溫限制於攝氏1.5度的目標維持同步。」 

他說，「政府們卻繼續計畫大量開採化石燃料，這樣的生產量遠超過於我們能安全燃燒的量。」 

今年聯合國氣候峰會將於10月31日至11月12日於蘇格蘭格拉斯哥舉行，與會各國將於巴黎協議的框架下，討論未來如何加強對抗全球变暖。

 

（路透社，法新社）

 

© 2021年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。

相关内容

In der Eifel haben heftige Regenf‰lle und Dauerregen f¸r ‹berschwemmungen und ‹berflutungen gesorgt. Im Ahrtal trat der Fluss vielerorts ¸ber die Ufer und ¸berschwemmte nicht nur Keller sondern ganze Ortschaften. Im Bild der Ort Dernau Landkreis Ahrweiler, der beinahe komplett von den Wassermassen geflutet wurde. Viele Menschen verloren alles. Dernau, 15.07.2021 *** In the Eifel heavy rains and continuous rain have caused floods and inundations In the Ahr valley the river overflowed its banks in many places and flooded not only cellars but also whole villages In the picture the village Dernau district Ahrweiler , which was almost completely flooded by the water masses Many people lost everything Dernau, 15 07 2021 Foto:xC.xHardtx/xFuturexImage

气候变化 灾难离我们越来越近 15.10.2021

即将在11月初召开的苏格兰联合国气候大会，将围绕全球升温2摄氏度的上限目标展开争论。一些更激进的组织要求，升温幅度应当控制在1.5度以内。但是科学家发现，和工业革命前相比，如今的全球平均气温已经上升了1.2摄氏度。

29/09/2021 A man uses his smartphone flashlight to light up his bowl of noodles as he eats his breakfast at a restaurant during a blackout in Shenyang in northeastern China's Liaoning Province, Wednesday, Sept. 29, 2021. People ate breakfast by flashlight and shopkeepers used portable generators Wednesday as power cuts imposed to meet official conservation goals disrupted manufacturing and daily life. (AP Photo/Olivia Zhang)

两周5次橙色预警 中国东北停电背后的全球能源危机 11.10.2021

中国辽宁省工信厅两周内5次发布严重缺电II级橙色预警。能源危机凸显了削减全球经济对化石燃料的依赖的难度。

U.S. President Joe Biden delivers remarks about Afghanistan, from the East Room of the White House in Washington, U.S. August 26, 2021. REUTERS/Jonathan Ernst

联合国千亿美元气候基金有解？ 传拜登将宣布「好消息」 21.09.2021

距离联合国气候峰会只剩六周，联合国秘书长古特雷斯及英国首相约翰逊，敦促发达国家兑现他们对每年1000亿美元气候基金的承诺，否则气候峰会将面临失败，如今拜登将宣布「好消息」指的是什么？

广告

经济纵横

Symbolbild | Verbrauerpreise

生活变更贵 通货膨涨涨不停 

今年9月欧元区的通货膨涨更加严重，达到近13年来最高水平。一项研究指出，消费者与公司对通膨的担忧，可能会加剧德国的通膨情形。   

02_2012 Themenbild für Twitter

Follow us!

“跟”德国之声官方推特：为您提供多媒体新闻服务，包括采访报道、背景分析、时事评论、专题纪录，内容囊括德国和国际焦点要闻。  