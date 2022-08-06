聯合國秘書長見澤連斯基 埃爾多安憂核事故重演

（德國之聲中文網）俄烏戰爭將屆半年，一場希望尋求戰爭解決之道的三方會談週四（8月18日）在烏克蘭西部城市利沃夫（Lviv）舉行，與會者包含二度訪烏的聯合國秘書長古特雷斯（António Guterres）、烏克蘭總統澤連斯基（Volodymr Zelenskyy），以及以調解人自居的土耳其總統埃爾多安（Recep Tayyip Erdogan），聚焦討論核電站以及糧食危機。

澤連斯基表示，他已要求古特雷斯確保被俄羅斯占領的札波羅熱核電站的安全。他在會見古特雷斯後發表聲明說：「聯合國必須確保這一戰略目標的安全，確保其非軍事化，並能從俄羅斯軍隊手中完全解放出來。」

古特雷斯表示，他對該核電站內和周圍的情況感到「嚴重關切」。他稱：「該設施絕不能被用作任何軍事行動的一部分。相反地，迫切需要達成協議，重建札波羅熱作為純粹的民用基礎設施，並確保該地區的安全。」

對此，埃爾多安表示：「我們很擔心，我們不想再經歷一次切爾諾貝利事故。」1986年在烏克蘭發生的切爾諾貝利事故，是世上最嚴重的核事故。

核事故風險

在這次的三方會議前一天（17日），北約秘書長斯托爾滕貝格（Jens Stoltenberg）才剛剛呼籲國際原子能機構（IAEA），應緊急派員前往札波羅熱核電站核查。當時，古特雷斯也發表聲明，要求盡快允許國際原子能機構對該核電站展開核查。

德國之聲駐利沃夫記者柏林格（Mathias Bölinger）表示，核查核電站一事需要同俄烏雙方分別進行協商。俄乌双方一直在相互指责对方向核电站实施炮击

根據烏克蘭總統官網，澤連斯基和古特雷斯已就國際原子能機構訪問該核電站的安排達成一致。但迄今為止，莫斯科一直拒絕接受聯合國關於核查札波羅熱的提議。俄羅斯外交部發言人週四（18日）表示，聯合國呼籲對俄羅斯占領的核電站週圍地區進行非軍事化是「不可接受的」。

同時，俄羅斯國防部否認在該核電站部署了重型武器。

位於烏克蘭境內的札波羅熱核電站是歐洲最大規模的核電站，目前處於俄軍控制之下。各方普遍擔心，一旦交火導致核事故，後果將不堪設想。

三方會談還談了什麽？

週四的會談還處理了糧食出口問題，並為烏克蘭戰爭的潛在外交解決方案制定了方案。

古特雷斯敦促俄羅斯和烏克蘭繼續發揮「妥協精神」，執行聯合國促成的協議，使烏克蘭能夠恢復從黑海港口出口糧食。

「自從俄羅斯入侵烏克蘭以來，我一直很清楚，如果不確保烏克蘭的糧食產品和俄羅斯的糧食、化肥在全球範圍內充分流通，就無法解決全球糧食危機。」古特雷斯向記者表示。

澤連斯基稱，他與古特雷斯同意繼續努力實施該協議。

這位烏克蘭領導人也與土耳其領導人談論了糧食問題。澤連斯基在另一份聲明中表示，他和埃爾多安討論了「改進糧食倡議的可能性」。

上個月，土耳其幫助聯合國促成了這項協議，為烏克蘭出口自俄羅斯入侵以來，一直滯留在其黑海港口的2200萬噸玉米和其他穀物掃清了道路。俄羅斯於2月24日對烏克蘭發動侵略後，黑海各港口積壓了大量糧食，無法啟運出口。

迄今為止，有關糧食出口的協定似乎得到了執行。土耳其國防部表示，已有62.2萬噸糧食從烏克蘭港口運出。

埃爾多安擔任調解角色

在三位領導人會晤之前，澤連斯基與埃爾多安舉行了雙邊會談。這是埃爾多安在俄烏戰爭後，首次訪問烏克蘭。

安卡拉同基輔和莫斯科都保持著密切關係，俄烏戰爭爆發以來，安卡拉在外交斡旋中一直扮演著重要角色。土耳其堅持認為，烏克蘭戰爭應該通過外交渠道解決。

埃爾多安說：「我們準備充當促進者或調解人的角色，以實現恢復在伊斯坦布爾形成的談判目標。」

今年3月，土耳其在伊斯坦布爾主持了俄羅斯和烏克蘭談判代表之間的會談，但未能結束這場戰爭。

德國之聲駐伊斯坦布爾記者哈恩（Julia Hahn）表示，安卡拉在能源、貿易和旅遊領域對俄羅斯的依賴，俄烏戰爭也使土耳其陷入困境。

哈恩補充：「土耳其領導人一直在努力將這一挑戰變成一個機會，在這場戰爭、這場衝突中，他現在正成為所有人都必須談論的人。」

但埃爾多安告訴記者，作為北約成員國之一，土耳其仍將堅定地站在烏克蘭一邊。埃爾多安說：「在繼續努力尋找解決方案的同時，我們仍然站在我們的烏克蘭朋友一邊。」

會談進展有限

美聯社報導指出，儘管三方會談試圖為這場已經將屆半年的戰爭尋求和平出路，但「幾乎​​沒有立即取得進展」。

報導指，埃爾多安表示將與俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）進一步協商，因為三方所討論的大部分問題仍需要克里姆林宮的同意。

此前，澤連斯基在其例行影片講話中表示，將與古特雷斯雙方「努力為烏克蘭爭取到必要的結果。」

聯合國發言人哈奇（ Farhan Haq）則表示，古特雷斯將就一系列議題展開磋商，其中包括同各方展開會談，「盡最大努力為各方降溫。」

在利沃夫的三方會談之際，烏克蘭當局18日表示，在俄羅斯對烏克蘭哈爾科夫地區（Kharkiv）的猛烈導彈襲擊中，至少有17人在一夜之間喪生。

俄羅斯軍方則聲稱襲擊了哈爾科夫的一個外國僱傭軍基地，造成90人死亡。對此，烏克蘭方面沒有立即發表評論。

（綜合報導）

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