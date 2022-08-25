聯合國發布新疆報告 稱中國恐犯下反人類罪

（德國之聲中文網）聯合國在日內瓦時間深夜發布了一份中國新疆地區嚴重侵犯人權的報告，內容稱中國在新疆對維吾爾人及其他少數民族實施酷刑的指控是可信的，並提到了可能的反人類罪。聯合國人權高專辦公室拖了將近一年才發布這份報告，此舉讓剛卸任的聯合國人權高專巴切萊特（Michelle Bachelet）受到各界批評。

巴切萊特在卸任前透過電郵向法新社表示：「我說過，我會在任期結束前公布這份報告，我已經發布報告了。這些問題很嚴重——我向該國的高級官員和地區當局提出了這些問題。」

多年來，中國一直被指控在新疆關押了100多萬維吾爾人和其他穆斯林少數民族。他們批評中國對少數民族施行一連串的虐待行為，但中國政府堅決反對這些指控，堅稱關押維吾爾人的設施為「職業培訓中心」，旨在打擊極端主義。巴切萊特最終決定，聯合國需要對新疆內部情況進行全面評估。

報告：酷刑指控「可信」

聯合國8月31日發布的報告寫道：「在中國於新疆實施反恐和反極端主義戰略的背景下，發生了嚴重的侵犯人權事件。」

報告對被關押在中國所謂「職業教育和培訓中心」的人的待遇表示關切。報告指出，關於這些人受到中國政府酷刑或虐待的指控，包含強迫醫療、惡劣的拘留條件，都是可信的。此外，報告也說維吾爾與其他少數民族女性受到性暴力的相關指控也可信。

報告補充道：「根據法律和政策，在限制和剝奪個人和集體享有的基本權利的背景下，任意和歧視性地拘留維吾爾人和其他少數民族穆斯林的程度可能構成國際犯罪，特別是危害人類罪。」

聯合國人權高專辦公室透過該報告敦促北京、聯合國和整個世界將目光投向新疆的情況。報告寫道：「新疆維吾爾自治區的人權狀況也需要政府、聯合國機構和人權系統，以及更廣泛的國際社會的緊急關注。」

然而，聯合國並未在這份48頁的報告中提到種族滅絕，儘管包含美國與其他西方國家在內的多國立法機構都指控中國在新疆犯下種族滅絕的罪。

人權團體：結果顯示中國為何試圖阻止報告發布

對於聯合國報告的內容，人權觀察的中國部主任理查森（Sophie Richardson）在一份聲明中表示，令人震驚的調查結果解釋了為什麼中國政府竭力阻止巴切萊特發布報告。她表示：「該報告揭露了中國廣泛的侵犯人權行為。聯合國人權理事會應該利用這份報告，對中國政府針對維吾爾人和其他少數民族在新疆犯下的反人類罪行展開全面調查，並追究相關人士的責任。」

多達60個維吾爾人權組織在一份聲明中，呼籲國際社會立即採取行動終結中國迫害維吾爾人的行為。世界維吾爾大會的主席艾沙（Dolkun Isa）在聲明中指出：「這份聯合國報告極為重要。它為成員國、聯合國機構和商業界採取有意義的具體行動提供了依據。」

維吾爾人權項目的執行主任卡納特（Omer Kanat）則說：「這份報告對於國際社會該如何回應維吾爾人面臨的危機來說，帶來一個決定性的影響。儘管中國政府極力否認相關罪行，但聯合國現在已經正式承認可怕的罪行正在新疆發生。」

中國：堅決反對聯合國報告的評估結果

在聯合國高專辦公室週三宣布將發布新疆報告後，中國駐聯合國大使張軍同日表示，中國政府向巴切萊特表達，北京「堅決反對」該報告的評估結果。他告訴記者：「所謂的新疆問題完全是出於政治動機而編造的謊言，其目的肯定是為了破壞中國的穩定，阻礙中國的發展。」

他強調，巴切萊特應該保持「獨立」，不屈服於西方國家的「政治壓力」。此前，巴切萊特與其辦公室一再解釋，新疆報告被推遲發佈的其中一個原因，是因為他們必須先徵求北京的意見，而這是聯合國在發布類似報告時常見的作法。

不過張軍週三堅稱，中國沒有看到該報告，也「完全反對」該報告。他說：「這份報告完全破壞了聯合國和一個成員國之間的合作。它完全干涉了中國的內部事務。」

巴切萊特則堅持認為，與北京對話並不意味著「縱容、忽視或視而不見」。她補充道：「一些國家將這些嚴重的人權問題政治化並沒有幫助。他們使任務更加困難，使接觸更加困難，使建立信任和在當地真正產生影響力更加困難。」

(綜合報導)

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