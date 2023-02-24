聯合國決議支持俄烏終戰 中國稱盼和談 美加码对俄制裁

（德國之聲中文網）俄烏戰爭將屆一週年之際，聯合國23日召開的大會中，成員國針對德國「呼籲盡快在烏克蘭實現和平」的提議進行了投票。

在此次不具約束力、在聯合國僅具象徵意義的投票中，烏克蘭獲得了壓倒性的支持——聯合國共193個成員國中，有141國投下贊成票，俄羅斯、白俄羅斯、朝鮮、敘利亞、馬里、厄立特里亞和尼加拉瓜等7國則反對，另有包含中國、印度在內的32國棄權，非洲和中亞的大部分國家都在棄權之列。

早前，聯合國亦曾就俄國侵烏舉辦過類似投票，此次的結果與當時大同小異，唯馬里和厄立特里亞2國從棄權改為反對決議，之前棄權的南蘇丹此次則改投贊成票，其代表表示，這樣的轉變與聯合國協助化解該國近期的內戰有關。此外，西方影響印度投票意向的希望，也宣告破滅。

此次的決議除呼籲俄烏雙方和國際社會尋求斡旋和平外，也呼籲俄羅斯撤出烏克蘭領土。

決議文件重申了聯合國「對烏克蘭在其國際公認疆界內的主權、獨立性、統一性和領土完整的承諾，延伸至其領海」，並要求「俄羅斯聯邦立即、完全且無條件地，從國際公認的烏克蘭領土邊界，撤出所有軍力，停止敵對行為」，還呼籲對戰爭罪的肇事者進行國際起訴。

然而，該決議只提到成員國及聯合國將「加倍努力」促成和平或和平談判，並未詳細說明要如何力行。

德國、中國代表表態

德國外交部長貝爾博克（Annalena Baerbock）作為投票辯論會的最後一位發言者，表示「俄羅斯的侵略，不僅給烏克蘭人民帶來了深重的苦難，這場戰爭也在世界各地撕開了傷口，各大洲的家庭都因糧食和能源價格上漲而入不敷出」。

貝爾博克說，這些受影響的人和在場的多數人，都同意應該結束這場苦難，而通往和平的道路非常清晰，正是聯合國憲章：「它的原則非常簡單，也適用於每個國家——主權平等、領土完整、不使用武力」。她呼籲，俄羅斯必須從烏克蘭撤軍、停止轟炸，並重返聯合國憲章。

中國常駐聯合國副代表戴兵則說，俄烏持續一年的衝突證明了「輸送武器不會帶來和平，拱火澆油只會加劇各方矛盾，延長擴大衝突只會讓普通民眾付出更大代價」，認同「推動盡快實現停火止戰」是當務之急，而對話和談判是解決烏克蘭危機的唯一可行途徑。

早前中國在慕尼黑安全會議上表示，對基輔和莫斯科之間的初步談判陷入僵局感到遺憾。儘管沒有點名，但中共中央外辦主任王毅似乎暗示，美國及其盟友不希望和談繼續進行。

在此次的發言中，戴兵也呼應了這樣的說法：「危機爆發之初，俄烏雙方曾舉行多輪談判，取得重要進展。遺憾的是，和談中斷了。其中的原委值得深刻反思。」

中國提和平計畫 澤連斯基：願聞其詳

中國24日發布「烏克蘭和平計劃」，闡明中方「政治解決烏克蘭危機的立場」。

此前，烏克蘭總統澤倫斯基（Vladimir Zelenskyy）23日表示，雖然他尚未看到該計畫，但他很樂意與北京進行會談。

被問及有無與中國國家主席習近平會面的可能性時，澤連斯基在基輔的記者會上表示「希望與中國會面」、「這符合烏克蘭的利益」。

烏克蘭外交部長庫列巴（Dmytro Kuleba）本週稍早曾示，王毅在紐約的一次會議上，曾與他分享北京提議的一些要點。

對此，澤連斯基說他僅聽聞了一些概略情況，但仍對中國考慮促成和平感到鼓舞：「只要有越多的國家—尤其是那些大國、有影響力的國家—在考慮如何在尊重我們主權和公正和平的情況下結束烏克蘭戰爭，它就會越早發生。」

王毅本週訪問了莫斯科，但據俄羅斯外交部發言人扎哈羅娃（Maria Zakharova）表示，王毅22日與俄國外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）會面時，並未討論中國的和平計劃。俄羅斯還表示，歡迎中國在俄烏衝突中發揮更積極的作用，也重視中國的「平衡做法」。

有評論認為，北京試圖達成和平協議，以及王毅造訪莫斯科，都顯示俄羅斯對中國的日益依賴，使其成為少數能夠真正影響莫斯科的國家之一。

美国宣布新一轮对俄制裁

在俄罗斯入侵乌克兰一周年之际，美国宣布对莫斯科实施新一轮制裁。白宫周五（2月24日）表示，制裁措施主要针对银行和军工业等领域，制裁对象包括“200个来自俄罗斯以及来自欧洲、亚洲和中东等第三国支持俄罗斯入侵的个人和机构”，此外，美方还将采取措施令俄罗斯更难规避现有制裁。

自俄罗斯入侵乌克兰以来，美国对莫斯科实施了一系列严厉制裁。周五宣布的制裁措施将影响包括“十几家俄罗斯金融机构”以及“在乌克兰从事非法活动”的亲俄政府和俄罗斯官员。

西方對俄羅斯的制裁究竟有沒有用？

白宫表示，美国商务部将对来自俄罗斯以及来自中国等第三国的近90家公司实施出口管制，因为这些公司“参与了规避制裁活动，并支持俄罗斯国防部门进行替代采购”。受制裁的公司将被禁止购买在美国制造或使用了美国技术和软件在海外生产的半导体等产品。

美国与七国集团（G7）合作伙伴共同协调制定的新一轮制裁措施将俄罗斯金属和矿业部门列入打击范围。价值约28亿美元的100多种俄罗斯金属、矿物和化学品将被加征关税。白宫表示：“这也将大幅提高在俄罗斯熔炼或铸造的铝进入美国市场的成本。”

本周五，俄乌战争爆发一年之际，七国集团举行线上峰会。七国集团国家希望成立一个协调机制以执行制裁。据白宫称，美国将在第一年担任该机构委员会主席。

（綜合報導）

© 2023年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。