聯合國決議支持俄烏終戰 中國棄權卻盼和談

（德國之聲中文網）俄烏戰爭將屆一週年之際，聯合國23日召開的大會中，成員國針對德國「呼籲盡快在烏克蘭實現和平」的提議進行了投票。

在此次不具約束力、在聯合國僅具象徵意義的投票中，烏克蘭獲得了壓倒性的支持——聯合國共193個成員國中，有141國投下贊成票，俄羅斯、白俄羅斯、朝鮮、敘利亞、馬里、厄立特里亞和尼加拉瓜等7國則反對，另有包含中國、印度在內的32國棄權，非洲和中亞的大部分國家都在棄權之列。

早前，聯合國亦曾就俄國侵烏舉辦過類似投票，此次的結果與當時大同小異，唯馬里和厄立特里亞2國從棄權改為反對決議，之前棄權的南蘇丹此次則改投贊成票，其代表表示，這樣的轉變與聯合國協助化解該國近期的內戰有關。此外，西方影響印度投票意向的希望，也宣告破滅。

此次的決議除呼籲俄烏雙方和國際社會尋求斡旋和平外，也呼籲俄羅斯撤出烏克蘭領土。

決議文件重申了聯合國「對烏克蘭在其國際公認疆界內的主權、獨立性、統一性和領土完整的承諾，延伸至其領海」，並要求「俄羅斯聯邦立即、完全且無條件地，從國際公認的烏克蘭領土邊界，撤出所有軍力，停止敵對行為」，還呼籲對戰爭罪的肇事者進行國際起訴。

然而，該決議只提到成員國及聯合國將「加倍努力」促成和平或和平談判，並未詳細說明要如何力行。

德國、中國代表表態

德國外交部長貝爾博克（Annalena Baerbock）作為投票辯論會的最後一位發言者，表示「俄羅斯的侵略，不僅給烏克蘭人民帶來了深重的苦難，這場戰爭也在世界各地撕開了傷口，各大洲的家庭都因糧食和能源價格上漲而入不敷出」。

貝爾博克說，這些受影響的人和在場的多數人，都同意應該結束這場苦難，而通往和平的道路非常清晰，正是聯合國憲章：「它的原則非常簡單，也適用於每個國家——主權平等、領土完整、不使用武力」。她呼籲，俄羅斯必須從烏克蘭撤軍、停止轟炸，並重返聯合國憲章。」

中國常駐聯合國副代表戴兵則說，俄烏持續一年的衝突證明了「輸送武器不會帶來和平，拱火澆油只會加劇各方矛盾，延長擴大衝突只會讓普通民眾付出更大代價」，認同「推動盡快實現停火止戰」是當務之急，而對話和談判是解決烏克蘭危機的唯一可行途徑。

早前中國在慕尼黑安全會議上表示，對基輔和莫斯科之間的初步談判陷入僵局感到遺憾。儘管沒有點名，但中共中央外辦主任王毅似乎暗示，美國及其盟友不希望和談繼續進行。

在此次的發言中，戴兵也呼應了這樣的說法：「危機爆發之初，俄烏雙方曾舉行多輪談判，取得重要進展。遺憾的是，和談中斷了。其中的原委值得深刻反思。」

中國提和平計畫 澤連斯基：願聞其詳

中國24日發布「烏克蘭和平計劃」，闡明中方「政治解決烏克蘭危機的立場」。

此前，烏克蘭總統澤倫斯基（Vladimir Zelenskyy）23日表示，雖然他尚未看到該計畫，但他很樂意與北京進行會談。

被問及有無與中國國家主席習近平會面的可能性時，澤連斯基在基輔的記者會上表示「希望與中國會面」、「這符合烏克蘭的利益」。

烏克蘭外交部長庫列巴（Dmytro Kuleba）本週稍早曾示，王毅在紐約的一次會議上，曾與他分享北京提議的一些要點。

對此，澤連斯基說他僅聽聞了一些概略情況，但仍對中國考慮促成和平感到鼓舞：「只要有越多的國家—尤其是那些大國、有影響力的國家—在考慮如何在尊重我們主權和公正和平的情況下結束烏克蘭戰爭，它就會越早發生。」

王毅本週訪問了莫斯科，但據俄羅斯外交部發言人扎哈羅娃（Maria Zakharova）表示，王毅22日與俄國外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）會面時，並未討論中國的和平計劃。俄羅斯還表示，歡迎中國在俄烏衝突中發揮更積極的作用，也重視中國的「平衡做法」。

有評論認為，北京試圖達成和平協議，以及王毅造訪莫斯科，都顯示俄羅斯對中國的日益依賴，使其成為少數能夠真正影響莫斯科的國家之一。

（綜合報導）

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